Vanaken lijkt even menselijk: waarom de motor van Club Brugge sputtert

De onverslijtbare Hans Vanaken. Hij is inmiddels 34, maar het opvallende aan zijn huidige vorm is vooral hoe uitzonderlijk het is dat we hem überhaupt eens wat minder zien. Bij Club Brugge is Vanaken jarenlang de speler geweest die bijna altijd beschikbaar was, bijna altijd speelde en bijna altijd het ritme bepaalde. Nu lijkt hij voor het eerst in jaren nog wat achter de feiten aan te lopen.

De cijfers maken duidelijk hoeveel er van zijn lichaam en hoofd gevraagd wordt. In de Jupiler Pro League kwam Vanaken vorig seizoen tot 3.367 minuten, verdeeld over 39 wedstrijden. Het jaar voordien waren dat 3.445 minuten in 39 competitieduels. In 2023-2024 speelde hij 3.349 minuten en in 2022-2023 zelfs 3.574 minuten. Vier seizoenen op rij dus waarin hij zich telkens rond of boven de 3.300 competitieminuten bewoog.

Zotte cijfers

En daar kwam vorig seizoen nog een stevige Europese belasting bovenop. Vanaken speelde tien Champions League-wedstrijden, goed voor 900 minuten. Vervolgens trok hij met de Rode Duivels naar het WK. Hij speelde daar vijf wedstrijden en verzamelde 314 minuten, tot en met de kwartfinale tegen Spanje.

Dat betekent dat Club niet met een uitgeruste Vanaken aan dit seizoen begon. Hij had nauwelijks tijd om de knop om te draaien. Terwijl zijn ploegmaats vakantie konden nemen, moest hij nog een WK afwerken. En terwijl Club daarna aan een nieuw seizoen begon, moest Vanaken meteen weer de man worden rond wie het middenveld draaide.

Nieuw middenveld en daar loopt het ook niet top

Daar zit misschien wel de interessantste verklaring voor zijn mindere start. Vanaken moet niet simpelweg weer fit worden. Hij moet zich ook aanpassen aan een ander Club Brugge.

Met Freddy Potts en Hugo Vetlesen naast zich is het middenveld anders samengesteld dan in veel van de voorbije seizoenen. Vanaken hoeft niet meer op exact dezelfde manier alles te verbinden, maar tegelijkertijd moet hij nog uitzoeken waar zijn beste positie ligt in die nieuwe constellatie.





Dat zie je vooral wanneer Club onder druk komt. De Vanaken van de voorbije jaren was vaak de speler die een moeilijke fase kon vertragen, een vrije man vond of met één pass het tempo veranderde. Tegen Aston Villa lukte dat in de eerste helft nauwelijks. Club werd overlopen en Vanaken kon het ritme niet naar zijn hand zetten.

Dat maakt hem niet plots een mindere speler. Het toont vooral dat hij nog niet volledig op zijn gemak is in de nieuwe verhoudingen.

Tegen Aston Villa kwam alles samen

De 3-2-nederlaag tegen Aston Villa was daarom misschien wel de meest veelzeggende wedstrijd. Club speelde voor de rust bijzonder zwak en Vanaken maakte daar deel van uit. Hij had moeite om het middenveld onder controle te krijgen en bij de eerste tegengoal kon Club de druk van Villa onvoldoende beantwoorden.

Na 77 minuten werd hij naar de kant gehaald, samen met Vetlesen. Op zich geen drama, ware het niet dat Vanaken daarbij ook met last aan de hamstring naar de kant moest. Dat is het moment waarop je beseft dat zijn lichaam misschien ook een beetje zegt wat de statistieken al vertellen: deze man heeft de voorbije jaren enorm veel gespeeld.

Dit seizoen staat hij na vijf competitiewedstrijden alweer op 442 minuten. Hij miste dus nauwelijks speeltijd en begon aan vrijwel alles. Toch staat daar voorlopig slechts één doelpunt tegenover en nog geen assist.

Dat is voor Vanaken ongewoon weinig.

Geen probleem van kwaliteit, wel van timing

Club moet dus vooral oppassen om van een tijdelijke dip een groter probleem te maken. Vanaken is niet plots zijn voetbal kwijt. Zijn carrière bewijst net hoe betrouwbaar hij is. Maar zelfs een speler die jarenlang bijna alles speelt, heeft soms een lichaam dat zegt dat het even trager moet.

En misschien moet Club hem die ruimte ook geven. Want de oplossing ligt niet noodzakelijk in Vanaken meer laten doen, maar in hem minder te laten dragen. Potts en Vetlesen moeten ervoor zorgen dat hij niet telkens zelf het hele middenveld hoeft te organiseren. Als die automatismen groeien, kan Vanaken opnieuw meer gaan doen waar hij het beste in is: tussen de lijnen verschijnen, het spel versnellen met één balcontact en beslissend zijn rond de zestien.

De ironie is dat Club Brugge misschien jarenlang zo gewend is geraakt aan een onverwoestbare Vanaken dat iedereen vergeet dat hij ook maar een mens is.

Hij speelde vorig seizoen 72 wedstrijden, inclusief een WK tot bijna half juli. Nu moet hij niet bewijzen dat hij nog altijd Vanaken is. Hij moet vooral opnieuw de tijd krijgen om dat te worden.