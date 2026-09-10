Zo gaat hij rap in Anderlecht staan: "te zware" Romelu Lukaku al in het oog van de storm

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 25 reacties
Zo gaat hij rap in Anderlecht staan: "te zware" Romelu Lukaku al in het oog van de storm
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Romelu Lukaku zit nog maar net bij Fenerbahçe, maar in Turkije beginnen ze zich nu al af te vragen of de transfer wel een goed idee was. Na de 1-2-nederlaag tegen Beşiktaş zwelt de kritiek op de Belgische spits stevig aan. Lukaku tekende in Istanbul voor één seizoen, met een optie op een tweede. Maar de Turkse topclubs staan niet bekend om hun vele geduld.

Lukaku werd nochtans met de nodige bombarie binnengehaald. Fenerbahçe wilde een ervaren topspits die het verschil kon maken in de grote wedstrijden. Voorlopig is daar weinig van te merken. In de Champions League kwam hij in twee wedstrijden amper achttien minuten in actie en scoorde hij niet. In de competitie zijn dat drie invalbeurten voor 78 minuten, ook zonder goal of assist.

Tegen Beşiktaş mocht Lukaku pas in de tweede helft invallen. Fenerbahçe verloor de derby en in de Turkse media ging het daarna niet zozeer over het resultaat, maar vooral over onze landgenoot.

"Te veel kilo's"

Pusula Haber spaarde Lukaku niet. De krant vraagt zich af of de Rode Duivel nu al een miskoop aan het worden is en wijst vooral naar zijn fysieke toestand. Lukaku zou volgens het medium met "fazla kilolarıyla", oftewel te veel kilo's, aan zijn avontuur bij Fenerbahçe zijn begonnen.

Ook analist Sinan Engin had weinig goede woorden over voor de spits. Hij vindt dat Lukaku momenteel fysiek niet klaar oogt om een ploeg te dragen in een topwedstrijd. De teneur is duidelijk: Fenerbahçe verwachtte een spits die meteen het verschil zou maken, maar kreeg voorlopig een speler die nog duidelijk op zoek is naar zijn beste niveau.

Dat soort kritiek kan in Turkije snel escaleren. Zeker wanneer resultaten tegenvallen en een dure transfer niet meteen rendeert.

En dan komt Roma

Lukaku krijgt vanavond wel de perfecte kans om iedereen de mond te snoeren. Fenerbahçe neemt het in de Champions League op tegen AS Roma, de club waarvoor hij in het verleden nog speelde. Het wordt dus sowieso een speciale avond voor de Belg.

Bovendien kan hij zich geen veel beter moment wensen om eindelijk iets van zijn klasse te tonen. Een doelpunt tegen zijn ex-club zou de Turkse kritiek meteen een heel andere richting kunnen uitsturen.

Maar voorlopig zit Lukaku vooral op de bank. Ook tegen Roma staat hij niet in de vermoedelijke basiself en moet hij zijn kans mogelijk opnieuw als invaller grijpen.

Fenerbahçe kan snel afhaken

En daar komt Anderlecht weer in beeld. Lukaku heeft bij Fenerbahçe een contract tot de zomer van 2027, maar die tweede contractuele optie is geen zekerheid. Als hij er de komende maanden niet in slaagt om zijn situatie om te draaien, zal de Turkse club zich moeten afvragen of het nog met hem verder wil.

Dat is nog ver weg. Lukaku heeft meer dan genoeg tijd om het verhaal in Istanbul alsnog tot een succes te maken. Hij is ook pas 33 en heeft in het verleden al vaker bewezen dat hij na een mindere periode kan terugkeren.

Maar als de Turkse kritiek blijft toenemen, wordt zijn toekomst plots een stuk onzekerder. Een terugkeer naar het Lotto Park zou vandaag nog te vroeg zijn om als concreet scenario te bestempelen. Lukaku moet eerst maar eens proberen om zich in Istanbul opnieuw als eerste keuze te vestigen. Maar als Fenerbahçe volgend jaar besluit om zijn optie niet te lichten, komt de spits wel opnieuw op de markt.

En dan hoef je geen groot voetbalorakel te zijn om te weten welke Belgische club meteen genoemd zal worden. Anderlecht droomt al langer van een terugkeer van zijn verloren zoon. Als het in Turkije zo blijft lopen, zou het zomaar kunnen dat die droom sneller werkelijkheid wordt dan verwacht.

25 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
AS Roma
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Union overrompelt Lommel met forfaitscore en is na statement van jewelste de nieuwe leider

Union overrompelt Lommel met forfaitscore en is na statement van jewelste de nieuwe leider

22:46
Cercle komt met de schrik vrij, VAR bezorgt OHL deksel op de neus

Cercle komt met de schrik vrij, VAR bezorgt OHL deksel op de neus

22:45
"Als ze bloed ruiken, zijn ze niet te stoppen": waarom elke JPL-ploeg moet opletten voor SK Beveren

"Als ze bloed ruiken, zijn ze niet te stoppen": waarom elke JPL-ploeg moet opletten voor SK Beveren

23:00
STVV-coach Frédéric De Meyer is bijzonder streng voor zijn ploeg na nederlaag op Beveren

STVV-coach Frédéric De Meyer is bijzonder streng voor zijn ploeg na nederlaag op Beveren

21:45
Promovendus blijft verbazen in de Challenger Pro League, ook Jong Genk gaat onderuit

Promovendus blijft verbazen in de Challenger Pro League, ook Jong Genk gaat onderuit

22:09
Westerlo wint absoluut spektakelduel van Standard

Westerlo wint absoluut spektakelduel van Standard

20:15
Terug naar Antwerp na advies van Van Bommel: Vermeeren doet verhaal

Terug naar Antwerp na advies van Van Bommel: Vermeeren doet verhaal

21:00
🎥 Niet te geloven: Luis Vazquez (ex-Anderlecht) tekent in Engeland voor dé misser van het jaar

🎥 Niet te geloven: Luis Vazquez (ex-Anderlecht) tekent in Engeland voor dé misser van het jaar

19:00
3
Een invalbeurt om u tegen te zeggen: Diego Moreira redt AC Milan met twee parels in amper twee minuten

Een invalbeurt om u tegen te zeggen: Diego Moreira redt AC Milan met twee parels in amper twee minuten

20:32
Met een opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor Antwerp

Met een opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor Antwerp

19:30
3
🎥 Wereldgoal in de CPL: doelpunt van Lokeren doet alle monden openvallen

🎥 Wereldgoal in de CPL: doelpunt van Lokeren doet alle monden openvallen

20:00
LIVE: STVV plots op dubbele achterstand op de Freethiel! Live

LIVE: STVV plots op dubbele achterstand op de Freethiel!

17:12
Toch grote kopzorgen bij Union door vrees voor zware blessure bij sterkhouder: "Het ziet er niet goed uit" Reactie

Toch grote kopzorgen bij Union door vrees voor zware blessure bij sterkhouder: "Het ziet er niet goed uit"

00:00
OFFICIEEL: Voormalige Anderlecht-flop zit opnieuw zonder club

OFFICIEEL: Voormalige Anderlecht-flop zit opnieuw zonder club

15:00
SK Beveren blijft foutloos in eigen huis en legt ook STVV lam op de Freethiel

SK Beveren blijft foutloos in eigen huis en legt ook STVV lam op de Freethiel

17:52
CPL: Lokeren draait RSCA Futures door de gehaktmolen in match met 8 doelpunten, ook Hasselt doet goede zaak

CPL: Lokeren draait RSCA Futures door de gehaktmolen in match met 8 doelpunten, ook Hasselt doet goede zaak

18:33
Miljoenenaankoop stelt teleur bij Club Brugge: Van der Elst heeft duidelijke mening

Miljoenenaankoop stelt teleur bij Club Brugge: Van der Elst heeft duidelijke mening

17:15
6
FIFA zal het niet graag horen: Rode Duivel Thomas Meunier haalt vernietigend uit

FIFA zal het niet graag horen: Rode Duivel Thomas Meunier haalt vernietigend uit

18:00
2
Cercle ziet twee spelers naderen, maar één comeback laat nog lang op zich wachten

Cercle ziet twee spelers naderen, maar één comeback laat nog lang op zich wachten

16:07
2
Johan Boskamp is keihard voor Thibaut Courtois

Johan Boskamp is keihard voor Thibaut Courtois

16:36
Colin Coosemans roept verzachtende omstandigheden in bij Anderlecht Reactie

Colin Coosemans roept verzachtende omstandigheden in bij Anderlecht

13:00
5
Standard-coach Vincent Euvrard is eerlijk over de relatie met Marc Wilmots

Standard-coach Vincent Euvrard is eerlijk over de relatie met Marc Wilmots

15:30
1
Domper voor KRC Genk: verdediger weken buiten strijd

Domper voor KRC Genk: verdediger weken buiten strijd

14:30
Live. Transfernieuws 12/9: Bodart krijgt dan plots toch nog een kans

Live. Transfernieuws 12/9: Bodart krijgt dan plots toch nog een kans

12:00
Arthur Vermeeren doorbreekt de stilte na opvallend gerucht

Arthur Vermeeren doorbreekt de stilte na opvallend gerucht

14:00
1
🎥 Vanderbiest kaatst de bal terug naar Anderlecht: "Dertig miljoen uitgegeven en wat hebben ze gecreëerd?" Reactie

🎥 Vanderbiest kaatst de bal terug naar Anderlecht: "Dertig miljoen uitgegeven en wat hebben ze gecreëerd?"

11:00
21
OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet speler alsnog vertrekken

OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet speler alsnog vertrekken

13:30
Lukaku krijgt weinig minuten: Boeckx ziet scenario ontstaan waar Anderlecht-fans van dromen

Lukaku krijgt weinig minuten: Boeckx ziet scenario ontstaan waar Anderlecht-fans van dromen

11/09
4
🎥 Incidenten voor en na Beerschot-Lierse: vier arrestaties, twee gewonde agenten en bus vernield

🎥 Incidenten voor en na Beerschot-Lierse: vier arrestaties, twee gewonde agenten en bus vernield

12:50
6
De grote terugkeer van Bertaccini? Bruno spreekt!

De grote terugkeer van Bertaccini? Bruno spreekt!

09:30
LIVE - Speeldag 6 JPL: Standard wil nog constanter worden

LIVE - Speeldag 6 JPL: Standard wil nog constanter worden

10:00
Het Genkse goud: "Een kwaliteitslabel" vs "Absurd bedrag"

Het Genkse goud: "Een kwaliteitslabel" vs "Absurd bedrag"

11:30
1
De Condé spreekt rake taal richting Club Brugge na hetze rond Adedeji-Sternberg

De Condé spreekt rake taal richting Club Brugge na hetze rond Adedeji-Sternberg

10:30
23
Proces Anderlecht opnieuw op de rol: dan weten betrokkenen waar ze staan

Proces Anderlecht opnieuw op de rol: dan weten betrokkenen waar ze staan

08:00
1
Lukaku heeft plots ex-Beerschot-coach als trainer bij Fenerbahçe

Lukaku heeft plots ex-Beerschot-coach als trainer bij Fenerbahçe

11/09
1
Leko beseft het, Boskamp is zeer streng voor Club: "Weggespeeld, begint zich te wreken"

Leko beseft het, Boskamp is zeer streng voor Club: "Weggespeeld, begint zich te wreken"

09:00
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Anderlecht Anderlecht
SK Beveren SK Beveren 2-0 STVV STVV
Westerlo Westerlo 4-2 Standard Standard
Union SG Union SG 5-0 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Club Brugge Club Brugge 13:30 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Charleroi Charleroi
La Louvière La Louvière 19:15 KV Kortrijk KV Kortrijk

Nieuwste reacties

Jimmy Hubert Jimmy Hubert over 🎥 Niet te geloven: Luis Vazquez (ex-Anderlecht) tekent in Engeland voor dé misser van het jaar Jos Het Ei Jos Het Ei over Vraagtekens bij het Antwerp van Compper: heeft hij wel de spelers ervoor? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over FIFA zal het niet graag horen: Rode Duivel Thomas Meunier haalt vernietigend uit Cerclist Cerclist over OH Leuven - Cercle Brugge: 1-1 CringeMedia CringeMedia over Karakter Hans Vanaken zorgt voor probleem bij Club Brugge: kapitein is twijfelachtig voor Antwerp Goro Goro over Union SG - Lommel SK: 5-0 Tanker Tanker over 🎥 Incidenten voor en na Beerschot-Lierse: vier arrestaties, twee gewonde agenten en bus vernield pinantie pinantie over 🎥 Vanderbiest kaatst de bal terug naar Anderlecht: "Dertig miljoen uitgegeven en wat hebben ze gecreëerd?" DKMA DKMA over Met een opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor Antwerp Alphonse Sclessin Alphonse Sclessin over Colin Coosemans roept verzachtende omstandigheden in bij Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved