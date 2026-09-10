Zo gaat hij rap in Anderlecht staan: "te zware" Romelu Lukaku al in het oog van de storm

Romelu Lukaku zit nog maar net bij Fenerbahçe, maar in Turkije beginnen ze zich nu al af te vragen of de transfer wel een goed idee was. Na de 1-2-nederlaag tegen Beşiktaş zwelt de kritiek op de Belgische spits stevig aan. Lukaku tekende in Istanbul voor één seizoen, met een optie op een tweede. Maar de Turkse topclubs staan niet bekend om hun vele geduld.

Lukaku werd nochtans met de nodige bombarie binnengehaald. Fenerbahçe wilde een ervaren topspits die het verschil kon maken in de grote wedstrijden. Voorlopig is daar weinig van te merken. In de Champions League kwam hij in twee wedstrijden amper achttien minuten in actie en scoorde hij niet. In de competitie zijn dat drie invalbeurten voor 78 minuten, ook zonder goal of assist.

Tegen Beşiktaş mocht Lukaku pas in de tweede helft invallen. Fenerbahçe verloor de derby en in de Turkse media ging het daarna niet zozeer over het resultaat, maar vooral over onze landgenoot.

"Te veel kilo's"

Pusula Haber spaarde Lukaku niet. De krant vraagt zich af of de Rode Duivel nu al een miskoop aan het worden is en wijst vooral naar zijn fysieke toestand. Lukaku zou volgens het medium met "fazla kilolarıyla", oftewel te veel kilo's, aan zijn avontuur bij Fenerbahçe zijn begonnen.

Ook analist Sinan Engin had weinig goede woorden over voor de spits. Hij vindt dat Lukaku momenteel fysiek niet klaar oogt om een ploeg te dragen in een topwedstrijd. De teneur is duidelijk: Fenerbahçe verwachtte een spits die meteen het verschil zou maken, maar kreeg voorlopig een speler die nog duidelijk op zoek is naar zijn beste niveau.

Dat soort kritiek kan in Turkije snel escaleren. Zeker wanneer resultaten tegenvallen en een dure transfer niet meteen rendeert.





En dan komt Roma

Lukaku krijgt vanavond wel de perfecte kans om iedereen de mond te snoeren. Fenerbahçe neemt het in de Champions League op tegen AS Roma, de club waarvoor hij in het verleden nog speelde. Het wordt dus sowieso een speciale avond voor de Belg.

Bovendien kan hij zich geen veel beter moment wensen om eindelijk iets van zijn klasse te tonen. Een doelpunt tegen zijn ex-club zou de Turkse kritiek meteen een heel andere richting kunnen uitsturen.

Maar voorlopig zit Lukaku vooral op de bank. Ook tegen Roma staat hij niet in de vermoedelijke basiself en moet hij zijn kans mogelijk opnieuw als invaller grijpen.

Fenerbahçe kan snel afhaken

En daar komt Anderlecht weer in beeld. Lukaku heeft bij Fenerbahçe een contract tot de zomer van 2027, maar die tweede contractuele optie is geen zekerheid. Als hij er de komende maanden niet in slaagt om zijn situatie om te draaien, zal de Turkse club zich moeten afvragen of het nog met hem verder wil.

Dat is nog ver weg. Lukaku heeft meer dan genoeg tijd om het verhaal in Istanbul alsnog tot een succes te maken. Hij is ook pas 33 en heeft in het verleden al vaker bewezen dat hij na een mindere periode kan terugkeren.

Maar als de Turkse kritiek blijft toenemen, wordt zijn toekomst plots een stuk onzekerder. Een terugkeer naar het Lotto Park zou vandaag nog te vroeg zijn om als concreet scenario te bestempelen. Lukaku moet eerst maar eens proberen om zich in Istanbul opnieuw als eerste keuze te vestigen. Maar als Fenerbahçe volgend jaar besluit om zijn optie niet te lichten, komt de spits wel opnieuw op de markt.

En dan hoef je geen groot voetbalorakel te zijn om te weten welke Belgische club meteen genoemd zal worden. Anderlecht droomt al langer van een terugkeer van zijn verloren zoon. Als het in Turkije zo blijft lopen, zou het zomaar kunnen dat die droom sneller werkelijkheid wordt dan verwacht.