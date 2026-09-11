Bart Verhaeghe haalt uit naar ongeduldige talenten en verdedigt Club Brugge: "Iedereen aan dezelfde startlijn"

Club Brugge heeft de voorbije jaren een model uitgebouwd waarin jeugdopleiding, sportief succes en financiële slagkracht steeds meer in elkaar grijpen. Toch zag blauw-zwart twee opvallende talenten vroeg vertrekken. Jesse Bisiwu trok naar FC Barcelona, terwijl ook Kaye Furo Club NXT eerder verliet. Voorzitter Bart Verhaeghe heeft daar een duidelijke verklaring voor: volgens hem ontbreekt het sommige jongeren aan geduld.

"Sommige spelers zijn niet geduldig genoeg. Dan moet je ook nog eens afrekenen met de entourage. Ik hoop dat ze geen stappen hebben overgeslagen. Ik vind het jammer", stelt Verhaeghe in Het Nieuwsblad. Hij benadrukt daarbij dat Club NXT nooit in de eerste plaats werd opgezet als een inkomstenbron. "Club NXT is er om de eerste ploeg te bevoorraden, niet om geld te verdienen, hoewel het budget daar toch ook 4 à 5 miljoen euro bedraagt."

Dat maakt het vertrek van Bisiwu ook zo opmerkelijk. De 18-jarige winger had nog geen officiële minuut voor de eerste ploeg gespeeld, maar leverde Club uiteindelijk wel een bedrag van ongeveer tien miljoen euro op bij zijn transfer naar Barcelona. Het is voor Verhaeghe echter niet het bewijs dat de jeugdopleiding vooral een economisch model is. Integendeel: hij wil dat talenten eerst de kans krijgen om hun waarde binnen Club Brugge te bewijzen.

"Moeten wij ons daarvoor schamen?"

De uitspraken van Verhaeghe raken ook aan een gevoelig punt in het Belgische voetbal. Club Brugge kan het zich vandaag makkelijker veroorloven om een bod te weigeren dan veel concurrenten. Anderlecht en andere Belgische clubs zijn veel afhankelijker van transferinkomsten om hun begroting in evenwicht te houden.

Maar Verhaeghe weigert die tegenstelling te aanvaarden als excuus. "Meen je dat nu? Dit is een werk van vijftien jaar. Moet ik me soms schamen omdat wij ons in deze positie hebben gewerkt?"

Volgens de Club-voorzitter is de financiële slagkracht van blauw-zwart geen cadeau, maar het resultaat van een langetermijnproject. "Iedereen start aan dezelfde startlijn, het is vrij aan iedereen om hetzelfde te doen."



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Daarmee maakt Verhaeghe een belangrijk onderscheid. Club Brugge wil niet noodzakelijk méér verkopen dan de rest van België, maar vooral betere voorwaarden creëren om zelf te bepalen wanneer een speler vertrekt. Dat verklaart ook waarom de club de voorbije jaren steeds vaker spelers kon behouden ondanks buitenlandse interesse.

Van België naar de Europese top

Verhaeghe ziet de huidige positie van Club Brugge zelfs als een bewijs dat Belgische clubs niet veroordeeld zijn tot een permanente rol als opleidingscentrum voor de rijkere competities.

"We verkopen vandaag aan clubs die de laatste jaren de Champions League-finale hebben gespeeld. Arsenal, Inter, ook FC Barcelona", klinkt het. Hij verwijst daarbij ook naar zijn rol binnen de EFC, de European Football Clubs onder de koepel van de UEFA. "Ik zit in het uitvoerend comité van de EFC en krijg daar veel complimenten."

Het is misschien wel de belangrijkste boodschap achter zijn uitspraken. Club Brugge wil niet alleen talent ontwikkelen om het vervolgens zo snel mogelijk te verkopen. De ambitie is om een club te zijn die talenten én topspelers langer kan houden, zelf Europees kan presteren en pas verkoopt wanneer het sportief en financieel in het eigen plan past.