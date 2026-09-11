Bij KAA Gent is leidersplaats niet zo belangrijk, maar... dit wel

AA Gent is als enige ploeg nog perfect in de Jupiler Pro League, maar Rik De Mil weigert voorlopig naar de rangschikking te kijken. De Buffalo's staan alleen aan de leiding na een indrukwekkende 15 op 15, maar volgens hun coach begint de echte test nu pas. Met uitwedstrijden tegen Genk en daarna Standard wachten twee ploegen met Europese ambities.

"Die eerste plaats leeft eigenlijk totaal niet binnen de groep", benadrukt De Mil in Het Nieuwsblad. "Natuurlijk doet het ons plezier dat we zo vaak winnen en al een tijdje niet verloren hebben. Maar we zijn nog maar aan het begin van de competitie. Voor ons zijn vooral de komende twee wedstrijden belangrijk, omdat die zullen tonen waar we echt staan."

Gent wil stap naar top zetten

Vooral de verplaatsing naar Genk wordt een interessante waardemeter. De Limburgers investeerden fors in hun selectie en willen opnieuw aansluiting vinden bij de Belgische top. De Mil ziet daarin een kans om te meten hoeveel zijn ploeg de voorbije maanden is gegroeid.

"Genk heeft veel kwaliteit en heeft zich op bepaalde posities zelfs nog versterkt. Ze moeten nog nieuwe spelers inpassen, maar dat maakt hen niet minder gevaarlijk. Wij willen nu onze voet naast zulke ploegen zetten."

De Gentse coach verwijst daarbij naar vorig seizoen. Toen eindigde Genk in de competitie duidelijk boven Gent. "Vorig jaar was Genk gewoon beter dan wij. Nu willen we zien hoeveel dichter we zijn gekomen. Dat maakt deze wedstrijd zo interessant."

Blessures zorgen voor voorzichtigheid

De Mil krijgt ondertussen stilaan enkele spelers terug. Hyllarion Goore hervat geleidelijk de groepstraining, maar komt vermoedelijk nog te vroeg voor Genk. Ook Matisse Samoise wordt voorzichtig opgebouwd. Hij speelde vorige week 45 minuten bij Jong Gent, maar de club wil geen risico's nemen.



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Ook Max Dean blijft een aandachtspunt. De aanvaller zag zijn transfer naar Bolton Wanderers in extremis afspringen en zit mentaal nog met die teleurstelling. Volgens De Mil is hij opnieuw aan het trainen, maar heeft hij tijd nodig.

"Het belangrijkste is dat Max zijn drive en positiviteit terugvindt. Hij heeft nog maar één week voluit getraind, dus het zou niet logisch zijn om hem meteen te forceren."