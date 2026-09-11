Champions League-zege van Bayern krijgt voor Kompany een extra emotionele laag

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Champions League-zege van Bayern krijgt voor Kompany een extra emotionele laag
Foto: © photonews
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Bayern München heeft zijn goede vorm in de Champions League nog wat extra glans gegeven. De ploeg van Vincent Kompany haalde donderdagavond zwaar uit tegen Bodø/Glimt en won met 5-0. Toch wilde de Belgische trainer na afloop niet spreken over een perfecte avond.

Volgens Kompany zag de wedstrijd er lange tijd minder eenvoudig uit dan de uitslag doet vermoeden. Bayern moest geduld tonen en vond in de eerste helft niet meteen de ruimte om de Noren helemaal uit verband te spelen. “Als trainer heb je waarschijnlijk nooit het gevoel dat iets perfect is”, klonk het bij Kompany op de clubwebsite. “Het leek een beetje op de wedstrijd tegen Schalke van afgelopen weekend, omdat we veel geduld moesten hebben.”

Bayern had voor de rust volgens hem wel genoeg goede momenten om al afstand te nemen. “We hadden één of twee keer kunnen scoren in de eerste helft. We creëerden geen enorme hoeveelheid kansen, maar er waren wel voldoende goede situaties.” Na de pauze veranderde het wedstrijdbeeld snel. Bayern vond het doelpunt op het juiste moment en kreeg daarna steeds meer ruimte.

Bayern slaat toe zodra wedstrijd openbreekt

Voor Kompany lag daar het belangrijkste verschil. Bodø/Glimt moest na de achterstand meer risico nemen en daar profiteerde Bayern optimaal van. “We scoorden op het juiste moment in de tweede helft en kregen daardoor momentum. De tegenstander moest meer druk beginnen zetten en wij konden de ruimte die daardoor ontstond benutten.”

Het resultaat was uiteindelijk bijzonder overtuigend. Met vijf doelpunten en een clean sheet zette Bayern opnieuw een stevige Europese prestatie neer. Toch ging na afloop veel aandacht naar Jamal Musiala.

De middenvelder stond opnieuw in de basis en wist ook te scoren. Dat maakte zijn doelpunt extra bijzonder, nadat hij tijdens de voorbereiding twee keer was ingestort door epileptische aanvallen. Zijn terugkeer naar het veld verliep daardoor in een heel andere context dan een gewone comeback.

Kompany bijzonder blij voor Musiala

Kompany maakte er geen geheim van dat het doelpunt hem raakte. “Ik denk dat ik even blij was als de mensen hier in het stadion en waarschijnlijk ook heel veel mensen voor de televisie. We wisten dat dit moment ooit zou komen, maar je kunt zoiets vooraf niet uitleggen. Alles moet gewoon samenvallen.”

Voor de Bayern-coach was het bovendien niet alleen symbolisch een belangrijk moment. Musiala stond ongeveer zestig minuten op het veld en zette opnieuw een stap richting zijn normale niveau. “Het was ook een heel belangrijk doelpunt. Uiteraard is dit geweldig voor Jamal.”

Kompany hoopt tegelijk dat de aandacht nu opnieuw meer naar het voetbal zelf kan gaan. “Alles wat daarnaast speelt, maakt deel uit van zijn leven. Hij weet hoe hij ermee moet omgaan en hij krijgt onze volledige steun.” De trainer benadrukte dat hetzelfde geldt voor iedere speler die door een moeilijke periode gaat.

Over de sportieve toekomst van Musiala maakt Kompany zich alvast weinig zorgen. “Als het puur over zijn prestaties gaat, heb ik op lange termijn geen enkele bezorgdheid. Dat doelpunt en die zestig minuten waren belangrijk voor hem. Hij komt steeds meer in zijn ritme.”

Voor Kompany was dat meteen een van de belangrijkste redenen waarom hij de avond tegen Bodø/Glimt als geslaagd beschouwde. Bayern won ruim, hield de nul en zag Musiala opnieuw een betekenisvolle stap vooruit zetten.

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