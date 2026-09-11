"Dan spring ik bijna uit mijn vel": Philippe Albert is niet mals voor Senne Lammens

Thibaut Courtois zal de Nations League-campagne met de Rode Duivels overslaan en dat blijft voor discussie zorgen. Philippe Albert is allesbehalve gelukkig met die beslissing en heeft vooral weinig vertrouwen in Senne Lammens als mogelijke vervanger onder de lat.

Lammens is dit seizoen eerste doelman bij Manchester United en kwam al vier keer in actie. Drie van die wedstrijden waren in de Premier League, één in de Champions League. In totaal kreeg hij zes doelpunten tegen en hield hij één keer de nul, tegen Sabah in Europa.

Bij Sudinfo plaatst Albert die cijfers nadrukkelijk in perspectief. “Er wordt enorm veel van Lammens gemaakt omdat hij bij Manchester United speelt, maar kijk eens naar zijn statistieken. Dit seizoen slikt hij gemiddeld twee doelpunten per wedstrijd.”

Albert tempert hype rond Lammens

Volgens Albert is het gevaarlijk om de status van Manchester United automatisch te koppelen aan het niveau van de doelman. Hij vindt dat Lammens nog te veel moet bewijzen om zonder twijfel de plaats van Courtois over te nemen bij België.

“Stel dat hij bij de Rode Duivels hetzelfde gemiddelde haalt, dan moeten we telkens drie keer scoren om te winnen”, zegt Albert scherp. Vooral vergelijkingen met grote namen gaan hem veel te ver. “Als ik sommigen hem hoor vergelijken met Peter Schmeichel, dan spring ik bijna uit mijn vel.”

Courtois blijft volgens Albert moeilijk vervangbaar

De kritiek past in een breder standpunt van Albert. Hij vindt het bijzonder jammer dat Courtois niet beschikbaar zal zijn voor de Nations League en ziet voorlopig geen doelman die dezelfde zekerheid biedt.





Lammens zal de komende weken dus extra onder het vergrootglas liggen. Zijn basisplaats bij Manchester United geeft hem uiteraard een belangrijk voordeel, maar volgens Albert mag dat niet volstaan om hem automatisch als nieuwe nummer één van België te beschouwen.

Met de Nations League in aantocht krijgt bondscoach Mark van Bommel hoe dan ook een belangrijk dossier op tafel. Zonder Courtois moet hij een nieuwe hiërarchie bepalen, terwijl de discussie rond Lammens nu al volop bezig is.