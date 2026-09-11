De Cuyper maakt indruk in Engeland en krijgt opvallende rol bij Brighton

Maxim De Cuyper heeft amper tijd nodig gehad om zich aan te passen aan het Engelse voetbal. De voormalige Club Brugge-speler is bij Brighton meteen uitgegroeid tot een vaste waarde en maakt vooral indruk met zijn offensieve kwaliteiten. Coach Fabian Hürzeler lijkt dan ook steeds meer overtuigd van een andere rol voor de Rode Duivel.

Maxim De Cuyper is uitstekend aan het seizoen begonnen bij Brighton. De voormalige speler van Club Brugge is onder coach Fabian Hürzeler uitgegroeid tot een vaste waarde en liet zich meteen opmerken met doelpunten en assists.

In zijn eerste drie wedstrijden in de Premier League was De Cuyper al goed voor één goal en één assist. Ook in de terugwedstrijd tegen Tromsø in de voorronde van de Conference League leverde de Belg een doelpunt en een assist af.

Hürzeler ziet veelzijdige Maxim De Cuyper

Fabian Hürzeler is duidelijk onder de indruk van de kwaliteiten van zijn Belgische flankspeler. De Brighton-coach ziet in De Cuyper niet alleen een klassieke verdediger, maar ook een speler die hoger op het veld het verschil kan maken.

"Ik denk dat iedereen tijdens het WK heeft gezien waartoe hij in staat is: kansen creëren en positieve situaties voor het team maken aan de bal", vertelde Hürzeler. "Hij speelt nu regelmatiger, uiteraard in een andere positie. Hij kwam als verdediger en ik denk dat hij ook een heel goede verdediger zal worden."

De Cuyper wordt bij Brighton momenteel vaker als winger uitgespeeld. Die rol lijkt hem goed te liggen, mede door zijn technische kwaliteiten en zijn spelinzicht.





"Nu speelt hij meer als vleugelspeler, maar ook op die positie kan hij ons helpen met zijn creativiteit, zijn linkerbeen, zijn goede spelbegrip en zijn pressing", vervolgde de trainer van Brighton.

Brighton rekent opnieuw op Belgische flankspeler

Hürzeler hoopt dat De Cuyper zijn sterke reeks verderzet. "Over het algemeen ben ik tevreden over zijn prestaties en ik hoop dat hij zo kan doorgaan."

De volgende opdracht voor Brighton wacht zondag op verplaatsing bij Coventry City, de promovendus die samen met Fulham nog zonder punten achterblijft in de Premier League. De Seagulls zijn op papier favoriet en Maxim De Cuyper lijkt opnieuw op een basisplaats af te stevenen.

Brighton staat na drie speeldagen tiende met vier punten. Dat zijn er evenveel als Manchester United, de ploeg van Youri Tielemans en Senne Lammens, en Sunderland, waar Thomas Meunier en Malick Fofana actief zijn.