De waanzinnige cijfers achter Barcelona: €1 miljard omzet, maar bijna €2 miljard schuld

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 11 reacties
De waanzinnige cijfers achter Barcelona: €1 miljard omzet, maar bijna €2 miljard schuld
Foto: © photonews
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Barcelona is financieel opnieuw een club van uitersten. De Catalaanse topclub passeerde vorig seizoen voor het eerst de grens van één miljard euro omzet, maar toch blijven de zorgen groot. Barça boekte een verlies van 17,8 miljoen euro en zag zijn totale schuld oplopen tot maar liefst 1,84 miljard euro.

Meer dan één miljard euro omzet

Barcelona realiseerde in 2025-26 een omzet van 1,02 miljard euro, een stijging van vier procent. Daarmee is het pas de tweede voetbalclub ooit die boven de grens van één miljard euro uitkomt, na Real Madrid.

Het indrukwekkende cijfer zegt echter niet alles. De club slaagt er nog altijd niet in om winstgevend te worden. Over de voorbije zeven jaar stapelde Barcelona liefst 348 miljoen euro aan verliezen op, schrijft The Athletic.

Een belangrijke motor achter de recordomzet is de commerciële werking. Die leverde 564,1 miljoen euro op. Ook de terugkeer naar Camp Nou begint geld op te leveren: de hospitality-inkomsten stegen met meer dan 30 miljoen euro.

Schulden blijven het grote probleem

Daar staat een veel minder fraai cijfer tegenover. De bruto schuld bedroeg eind juni 1,84 miljard euro, 27 procent meer dan een jaar eerder. Daar komt nog eens 300 miljoen euro aan nieuwe leningen bij die nodig zijn om Espai Barça af te werken.

Het stadionproject is daarmee uitgegroeid tot de grootste financiële gok van de club. De totale begroting is inmiddels opgelopen tot 1,8 miljard euro, drie keer zoveel als bij de oorspronkelijke goedkeuring.

Barcelona hoopt dat het afgewerkte Camp Nou uiteindelijk 250 miljoen euro extra inkomsten per jaar zal opleveren. Alleen moet de club intussen wel de financiering dragen. De rentelasten liepen vorig seizoen al op tot meer dan 90 miljoen euro.

Barça blijft ook sportief gokken

Ook de loonmassa blijft stijgen. Barcelona betaalde vorig seizoen 573,7 miljoen euro aan lonen, twaalf procent meer dan een jaar eerder. Voor 2026-27 wordt zelfs 648,9 miljoen euro begroot.

Dat is opvallend, want Barcelona bleef deze zomer zwaar investeren. Onder anderen Anthony Gordon en Rodri kwamen voor grote bedragen. Voor de eerste betaling voor Gordon werd zelfs extra financiering gebruikt.

De boodschap is duidelijk: Barcelona wil financieel orde op zaken stellen zonder sportief gas terug te nemen. Dat maakt Espai Barça cruciaal. De club verwacht volgend seizoen meer dan 1,1 miljard euro omzet, maar zal tegelijk bijna 650 miljoen euro aan lonen en enorme rentelasten moeten dragen.

De financiële wederopstanding is dus ingezet, maar nog lang niet voltooid. Barcelona verdient als een wereldtopper, maar betaalt daar voorlopig ook de prijs voor.

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