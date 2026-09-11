Denis Odoi moet zich aanpassen bij Club NXT en steekt dat niet weg

Denis Odoi beleeft sinds deze zomer een opvallend nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De ervaren verdediger speelt bij Club NXT in de Challenger Pro League en merkt daar duidelijk dat het voetbal anders is dan wat hij jarenlang op het hoogste niveau gewend was.

Bij Het Nieuwsblad vertelt Odoi dat vooral de omkadering en het speltype anders aanvoelen. “Er is natuurlijk minder beleving omdat er niet zoveel volk in de stadions zit en het voetbal is toch ook wel anders dan wat ik twintig jaar gewoon ben geweest.”

Volgens hem is het verschil tussen 1A en 1B dan ook duidelijk aanwezig. “De meeste ploegen brengen powerplay en het is voortdurend in duel gaan. Anders dan wat ik gewend was, maar dat wist ik op voorhand.”

Twee generaties verschil

Minstens even opvallend is het leeftijdsverschil binnen de ploeg. Odoi speelt bij Club NXT samen met jongens die vaak bijna twee decennia jonger zijn. “Ik voetbal al langer dan de meeste van die gasten leven. Er zitten twee generaties tussen ons, maar ik wist waar ik aan begon.”

Die kloof merkt hij ook buiten het veld. “Hun leefwereld is natuurlijk anders dan de mijne. Zij hebben alle vrije tijd van de wereld, terwijl ik met vier kinderen zit.” Toch wil Odoi niet de ervaren speler zijn die automatisch bepaalt wat er moet gebeuren.

Ervaring zonder dictatuur

“Mijn wil is zeker geen wet. Ik heb mijn visie en zij de hunne, en we moeten mekaar daarin vinden en respecteren”, legt hij uit. Voor Odoi draait zijn rol dus niet alleen om sturen, maar ook om luisteren en aanpassen.





Hij benadrukt bovendien dat er in voetbal nooit maar één juiste aanpak bestaat. “Er is niet één weg naar Rome, maar meerdere. Er is ook niet één manier van voetballen om succesvol te zijn.”

Voor Club NXT is Odoi daarmee meer dan alleen een ervaren kracht op het veld. Hij brengt ervaring mee uit een lange carrière, maar probeert die vooral te gebruiken om samen te groeien met een veel jongere generatie.