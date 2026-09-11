Dit is waarom Anderlecht zijn toptarget liet schieten: "Dan geef je signaal aan voetbalmicrokosmos"

Antoine Sibierski gaf een inkijk in de transferfilosofie van Anderlecht. De sportief directeur van paars-wit bevestigt dat Santi Garcia lange tijd een prioriteit was, maar uiteindelijk niet naar het Lotto Park kwam. Niet omdat Anderlecht twijfelde aan de kwaliteiten van de aanvallende middenvelder, wel omdat het prijskaartje volgens Sibierski niet paste binnen de manier waarop de club tegenwoordig naar transfers kijkt.

"Het was omdat hij te duur was", maakt Sibierski duidelijk in HLN. Daarmee wil hij meteen een belangrijk signaal geven. Anderlecht wil volgens hem niet opnieuw in de val trappen waarbij een grote transfersom automatisch gelijkstaat aan een goede transfer.

"We wilden niet de boodschap geven dat Anderlecht zou overspenderen"

Sibierski kijkt daarbij niet alleen naar de speler die hij vandaag kan binnenhalen. Ook de mogelijke waarde van die speler over twee of drie jaar speelt een belangrijke rol.

"Bij elke transfer die je doet stuur je een signaal naar de microkosmos die de voetbalwereld is", legt de Fransman uit. "En wij wilden niet de boodschap geven dat Anderlecht zou overspenderen voor een speler van 25 jaar."

Dat is een duidelijke koerswijziging voor een club die de voorbije jaren geregeld fors investeerde in spelers die op korte termijn een oplossing moesten bieden. Sibierski wil het transferbeleid veel nadrukkelijker koppelen aan de financiële toekomst van Anderlecht.

"Ik zoek de balans tussen wat je in een speler investeert en de potentiële meerwaarde." Precies daar botste het dossier van Garcia uiteindelijk op de Anderlecht-realiteit. De speler mocht dan sportief interessant zijn, de totale investering moest ook verantwoord kunnen worden.



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Antman en Ambros als schoolvoorbeeld

Sibierski verwijst zelf naar twee zomeraanwinsten om zijn redenering duidelijk te maken: Oliver Antman en Lukas Ambros.

"Neem Antman en Ambros. Antman is 24, Ambros 22. Als ze allebei twee sterke seizoenen bij Anderlecht spelen, zal Ambros wellicht meer waard zijn, omdat hij dan nog maar 24 is."

Daar zit volgens Sibierski de essentie van zijn transferbeleid. Anderlecht kijkt niet alleen naar het huidige niveau van een speler, maar probeert ook in te schatten hoeveel waarde hij nog kan creëren.