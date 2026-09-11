Dit kunnen alleen de Beerschot-fans bedenken: ludieke woordspeling op het Kiel

De fans van Beerschot hebben zich opnieuw van hun meest ludieke kant laten zien. De supporters op het Kiel kwamen voor de match tegen Lierse met een ludieke woordspeling op twee bekende namen binnen de selectie: Mats Rits en Jelle Vossen.

Op één spandoek stond "Rits open", terwijl op een tweede doek "En Vossen maar" te lezen was. Samen vormden de twee spandoeken een eenvoudige, maar bijzonder geslaagde woordspeling op de namen van de twee ervaren spelers.

Beerschot-fans al vaker creatief

Het zorgde uiteraard voor de nodige hilariteit op de tribunes. Het is precies het soort actie waarmee de Kielse aanhang zich wel vaker onderscheidt. De supporters staan bekend om hun creativiteit en vinden geregeld een originele manier om de aandacht te trekken.

Met Rits en Vossen heeft Beerschot dit seizoen bovendien twee spelers in huis die zich uitstekend lenen voor zo'n actie. Rits keerde terug naar de club waar hij zijn opleiding genoot en waar zijn professionele carrière begon. Na passages bij KV Mechelen, Anderlecht en Club Brugge is hij opnieuw op het Kiel te bewonderen.

Vossen brengt dan weer een pak ervaring en doelpunten mee. De ervaren aanvaller is al jarenlang een bekende naam in het Belgische voetbal.

De Beerschot-fans hebben hun twee blikvangers alvast op geheel eigen wijze in de armen gesloten. "Rits open" en "En Vossen maar": soms heb je niet meer nodig dan twee spandoeken om het Kiel aan het lachen te krijgen.



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