Driedubbele domper voor Union: UEFA spreekt zich uit over schorsingen na incidentrijke avond

Union Saint-Gilloise begint donderdag aan de League Phase van de Europa League met een stevige handicap. De UEFA heeft de schorsingen uitgesproken voor Raul Florucz, Adem Zorgane en Kamiel Van de Perre, die allemaal werden uitgesloten tijdens de terugwedstrijd tegen Bodø/Glimt in de voorrondes van de Champions League.

Florucz en Zorgane kregen na het laatste fluitsignaal een rode kaart en krijgen daarvoor elk een schorsing van twee Europese wedstrijden. Zij moeten daardoor niet alleen de verplaatsing naar Viktoria Plzen missen, maar ook de tweede Europese wedstrijd van Union tegen Hapoel Be'er Sheva.

Voor David Hubert is dat een bijzonder vervelende situatie. De coach moet meteen bij de start van de Europese campagne twee spelers missen die een belangrijke rol spelen binnen zijn ploeg. Florucz is een offensieve troef, terwijl Zorgane op het middenveld voor ervaring en voetbalvermogen zorgt.

Van de Perre sneller terug

Ook Kamiel Van de Perre kreeg in Bodø rood, maar zijn schorsing valt minder zwaar uit. De middenvelder kreeg twee gele kaarten en wordt daardoor voor één Europese wedstrijd geschorst.

Van de Perre ontbreekt dus eveneens tegen Viktoria Plzen, maar hij mag vanaf de tweede speeldag opnieuw worden ingezet. Dat betekent dat Hubert tegen Hapoel Be'er Sheva wel opnieuw over hem kan beschikken.

Union trekt daardoor met een gehavende selectie naar Tsjechië. Viktoria Plzen plaatste zich op indrukwekkende wijze voor de League Phase. De Tsjechen verloren hun heenwedstrijd tegen Rode Ster Belgrado met 3-0, maar draaiden die achterstand thuis helemaal om met een 5-1-overwinning na verlengingen.



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Het wordt voor Union dus meteen een stevige Europese test. De wedstrijd in Plzen staat donderdag 17 september om 21 uur op het programma. De UEFA bevestigt dat Florucz, Zorgane en Van de Perre tot de officiële Union-selectie behoren, maar hun schorsingen houden hen uit de wedstrijdselectie voor de opener.

Voor Hubert wordt het vooral puzzelen: drie spelers minder, meteen tegen een tegenstander die thuis al bewees dat hij Europees kan verrassen.