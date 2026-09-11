Dronken PSV-supporter zorgt voor chaos na Champions League-duel

Een Champions League-avond in Eindhoven kreeg donderdag nog een opvallend staartje. Na het 1-1-gelijkspel van PSV tegen Shakhtar Donetsk zorgde een dronken supporter op station Strijp-S voor zoveel ongerustheid dat het treinverkeer tijdelijk volledig werd stilgelegd.

De man zat volgens het Eindhovens Dagblad op de rand van het perron terwijl hij op zijn trein wachtte. Toen een trein het station binnenreed, besefte hij blijkbaar op het laatste moment dat hij zich op een gevaarlijke plek bevond. Hij wist nog net voldoende afstand van het spoor te nemen.

Voor de machinist was het op dat moment echter allerminst duidelijk of de supporter daadwerkelijk veilig was. De trein kwam daarom tot stilstand en er werd onmiddellijk alarm geslagen.

Grote inzet van hulpdiensten

De situatie werd vervolgens een stuk groter dan de dronken supporter wellicht had kunnen vermoeden. Politie, brandweer en ambulancediensten kwamen ter plaatse, terwijl ook ProRail werd ingeschakeld om te controleren of er iemand op of rond het spoor aanwezig was.

Er volgde een zoektocht naar de man die de onrust had veroorzaakt. Uiteindelijk werd de supporter teruggevonden. Uit getuigenverklaringen en een controle van het spoor bleek dat er niemand meer op de spoorbaan aanwezig was.

Daarmee kon het sein uiteindelijk weer op veilig worden gezet. De trein die door het incident tot stilstand was gekomen, kreeg toestemming om zijn traject voort te zetten.





Twee boetes

De PSV-fan bleef uiteindelijk ongedeerd, maar kwam ook niet helemaal zonder gevolgen weg. De politie gaf hem een stevige waarschuwing en schreef bovendien twee bekeuringen uit. Eén daarvan was voor openbare dronkenschap.