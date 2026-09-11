'Eigenaars van Inter Milan willen Belgische club kopen als volgende stap'

België duikt op in een opvallend internationaal dossier rond Inter. De Italiaanse topclub onderzoekt samen met eigenaar Oaktree de mogelijkheid om een tweede Europese club over te nemen, waarbij ons land nadrukkelijk op de radar staat. Het doel is duidelijk: jonge spelers sneller laten doorgroeien en tegelijk een extra tussenstation creëren richting het eerste elftal.

Volgens La Gazzetta dello Sport bekijkt Oaktree momenteel verschillende markten. Naast België worden ook Portugal, Nederland en Zwitserland genoemd. Het zou bij voorkeur gaan om een club uit de hoogste afdeling, met een haalbare overnameprijs en voldoende ruimte om jonge spelers veel minuten te geven.

Belgische markt past perfect in plan

Dat België in beeld komt, hoeft weinig te verbazen. De Jupiler Pro League heeft al jaren de reputatie een interessante tussenstap te zijn voor jonge buitenlandse spelers. Clubs halen talent relatief vroeg, geven hen kansen en verkopen hen later geregeld met winst door.

Net dat model spreekt Oaktree aan. Inter beschikt met zijn U23-ploeg al over een eerste ontwikkelingsplatform, maar de stap naar het eerste elftal blijft groot. Een Belgische satellietclub zou spelers op een hoger niveau kunnen laten rijpen zonder dat Inter de controle volledig verliest.

De cijfers ondersteunen dat idee. Tussen 2014 en 2023 kwam volgens CIES 87 procent van de transferinkomsten van Belgische clubs uit deals met buitenlandse ploegen. Alleen Portugal en Nederland scoorden nog iets hoger.

Inter kijkt naar bekende voorbeelden

Oaktree wil daarmee een weg inslaan die andere eigenaarsgroepen al langer volgen. Manchester City beschikt via de City Football Group over een uitgebreid internationaal netwerk, Red Bull gebruikt Salzburg al jaren als ontwikkelingsclub en Chelsea werkt nauw samen met Strasbourg.





Voor Inter zou een Belgische overname dus vooral sportief interessant zijn, maar ook financieel. Een jonge speler kan hier waarde opbouwen, ervaring verzamelen en later eventueel doorstromen naar Milaan.

Concreet is er voorlopig nog geen Belgische club genoemd. Oaktree zit nog in de verkennende fase en wil eerst bepalen welk profiel het best binnen de structuur past. Als de juiste opportuniteit zich aandient, zou een overname nog tijdens dit seizoen kunnen worden afgerond, met het oog op een operationele samenwerking vanaf de zomermercato van 2027.