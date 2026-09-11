Engelse pers ziet iets veranderen bij Tielemans na Europese avond

Manchester United kende een zorgeloze Champions League-avond en zette Sabah met 4-0 opzij. Youri Tielemans speelde slechts één helft mee, maar liet zich in die 45 minuten wel nadrukkelijk zien. Ook de Engelse pers had veel lof voor de Rode Duivel.

Na een sterke eerste helft, waarin Manchester United met een 3-0-voorsprong de kleedkamer opzocht tegen Sabah, werd hij vervangen door Mason Mount. Op die manier bleef Tielemans ook fris met het oog op de Manchester-derby van zondag.

Engelse pers positief over Tielemans tegen Sabah

The Sun gaf de Rode Duivel een 7 op 10. Tielemans leverde de assist af voor Bruno Fernandes bij de 2-0. “Hij kreeg in de tweede helft wat rust nadat hij met een knappe pass en goed overzicht Fernandes had bediend voor het tweede doelpunt. Het was Tielemans’ meest creatieve optreden tot dusver, en tegen een ploeg die voor het eerst Champions League speelt, mag je dat ook verwachten”, schreef de krant.

The Guardian vond dat Tielemans “tevreden mocht zijn over zijn impact” na 45 minuten. Volgens de krant lijkt Michael Carrick bovendien steeds meer te kiezen voor een middenveld met Tielemans en Kobbie Mainoo, in aanloop naar de derby tegen Manchester City.

Ook Sky Sports was lovend. “Fernandes blonk opnieuw uit en het was hoopgevend om te zien hoe hij bij de tweede goal combineerde met een even intelligente Youri Tielemans.” Volgens het medium speelde de Belg “mogelijk zijn beste 45 minuten op Old Trafford” sinds zijn komst.

De Engelse pers was dus overwegend positief over de prestatie van de Rode Duivel. Dat is een opsteker richting de komende wedstrijden.





Tielemans kwam deze zomer naar Manchester United en speelde inmiddels vier wedstrijden: drie in de Premier League en één in de Champions League. Voor het duel met Sabah had hij nog geen doelpunt of assist achter zijn naam staan. Zijn eerste beslissende bijdrage kan dan ook belangrijk zijn voor zijn vertrouwen.

Manchester-derby wacht zondag

Manchester United ontvangt zondag Manchester City op Old Trafford. De aftrap is voorzien om 17.30 uur. Ook City begint met vertrouwen aan die wedstrijd. De ploeg van Enzo Maresca won haar eerste Champions League-wedstrijd met 0-2 op het veld van Porto. Erling Haaland zorgde met twee doelpunten voor het verschil.

Sinds de 3-0-nederlaag tegen Arsenal in de Community Shield heeft Manchester City alles gewonnen. In de Premier League pakte het negen op negen, terwijl ook de eerste Europese wedstrijd drie punten opleverde. United weet dus dat er zondag meteen een stevige test wacht.