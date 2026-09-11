Karakter Hans Vanaken zorgt voor probleem bij Club Brugge: kapitein is twijfelachtig voor Antwerp

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Karakter Hans Vanaken zorgt voor probleem bij Club Brugge: kapitein is twijfelachtig voor Antwerp
Foto: © photonews
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Club Brugge moet zondag mogelijk zonder Hans Vanaken de strijd aangaan met Antwerp. De 34-jarige kapitein liep tegen Aston Villa een spierprobleem op en is nog altijd onzeker. Bij blauw-zwart willen ze geen enkel risico nemen met hun aanvoerder, die de voorbije maanden nauwelijks rust heeft gekend. Tegelijk beseft Ivan Leko dat zijn ploeg nog niet helemaal staat waar hij haar wil hebben.

Vanaken werd tegen Aston Villa vroegtijdig naar de kant gehaald en blijft daardoor een vraagteken voor de klassieker. De medische staf probeert hem klaar te stomen, maar Leko houdt alle opties open.

"De medische staf doet er alles aan en Hans werkt zelf ook hard aan zijn herstel", aldus de Kroaat. "Maar als hij het niet haalt, moeten we verder zonder hem. Dat is vorig seizoen ook al eens gebeurd."

Dat Vanaken überhaupt ter discussie staat, heeft volgens Leko ook te maken met de uitzonderlijke belasting van de voorbije maanden. De middenvelder speelde vorig seizoen vrijwel alles, trok daarna met de Rode Duivels naar het WK en kreeg nauwelijks tijd om opnieuw op te laden.

"Na het WK moest hij eigenlijk meteen weer aan de slag", legt Leko uit. "Er was geen normale voorbereiding en door de omstandigheden moest hij direct wedstrijden spelen. Dat verhoogt natuurlijk de kans op kleine fysieke problemen."

Vanaken kent geen rem

Vanaken zelf zal er alles aan doen om toch op het veld te staan. Rust nemen zit nu eenmaal niet in zijn karakter, weet ook Leko.

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"Als je tegen Hans zegt dat hij moet rusten, kijkt hij waarschijnlijk alsof je een vreemde taal spreekt", lacht de coach. "Hij heeft altijd op die manier gespeeld. Ik heb hem wedstrijden zien afwerken terwijl hij fysiek verre van honderd procent was."

Volgens Leko verklaart die mentaliteit ook waarom Vanaken al zo lang een vaste waarde is bij Club. "Ik heb hem met zware enkelproblemen zien spelen, op momenten waarop anderen hun schoenen niet eens zouden aantrekken. Dat typeert hem. Hij is gewoon een speler van een ander kaliber."

Maar juist daarom moet Club nu voorzichtig zijn. Een wedstrijd tegen Antwerp is belangrijk, maar een klein spierprobleem laten escaleren zou voor Vanaken én de ploeg veel grotere gevolgen kunnen hebben.

Sabbe out, Siquet erin

Leko weet ondertussen alvast dat hij één wijziging moet doorvoeren. Kyriani Sabbe is niet beschikbaar, waardoor Hugo Siquet opnieuw zijn kans krijgt.

Veel belangrijker is echter wat er centraal op het veld gebeurt. Als Vanaken ontbreekt, komt er een plaats vrij die niet zomaar één op één ingevuld kan worden. Onder meer Felix Lemechael behoort tot de opties.

Voor Club komt de topper bovendien op een moment waarop de ploeg opnieuw moet reageren. De nederlaag tegen Aston Villa maakte duidelijk dat er nog werkpunten zijn, terwijl Leko eerder had aangegeven dat Club rond deze periode een ander gezicht moest laten zien.

De coach ziet vooruitgang, maar weigert te doen alsof de puzzel al compleet is.

"Nu de transferperiode voorbij is, weten we met welke spelers we het moeten doen", zegt Leko. "Ik zie veel positieve zaken, maar er zijn ook nog tekortkomingen. We hebben de komende vier maanden om daar dagelijks aan te werken."

Vijf belangrijke vertrekkers

De Kroaat wijst daarbij op de omvang van de renovatie die Club deze zomer moest uitvoeren. "We zijn niet zomaar één of twee spelers kwijtgeraakt. Mignolet, Stankovic, Onyedika en Tzolis zijn vertrokken en Ordonez is door zijn blessure niet beschikbaar. Dat waren allemaal spelers die tot de besten van België behoorden."

Daar ligt volgens Leko ook een verklaring voor de wisselvalligheid. Club moet niet alleen resultaten boeken, maar tegelijk een nieuw elftal ontwikkelen.

"Dit team is nog in opbouw. Dat proces kan je niet versnellen door alleen maar naar resultaten te kijken. We moeten hard blijven werken en vooral nederig blijven."

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