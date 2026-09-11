Kompany trekt stevig van leer voor Kane en Olise: "Kijk naar wat ze vorig seizoen deden"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Kompany trekt stevig van leer voor Kane en Olise: "Kijk naar wat ze vorig seizoen deden"
Foto: © photonews
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Vincent Kompany vindt dat Harry Kane en Michael Olise veel meer aandacht verdienen in de strijd om de Ballon d'Or. Na de overtuigende 5-0-zege van Bayern München tegen Bodø/Glimt kwam de Belgische trainer met een opmerkelijk pleidooi voor zijn twee aanvallers. Volgens Kompany mag hun bijdrage aan het succes van Bayern niet worden gereduceerd tot doelpunten en assists.

De timing was veelzeggend. Kane en Olise lieten zich tegen Bodø/Glimt opnieuw gelden: de Engelsman pikte zijn doelpunt mee en Olise sloot de avond af met twee treffers. Bayern kende zo een droomstart in de Champions League, maar voor Kompany was de wedstrijd vooral een aanleiding om terug te kijken naar wat zijn spelers vorig seizoen presteerden.

"Kijk naar de totale bijdrage"

Kompany wees erop dat Kane en Olise betrokken waren bij een enorm aantal doelpunten van Bayern. De Duitse recordkampioen maakte vorig seizoen liefst 182 doelpunten, goed voor gemiddeld 3,5 per wedstrijd. Volgens de coach zegt dat cijfer niet alleen iets over de kwaliteit van zijn aanvallers, maar ook over hun bereidheid om mee te werken in andere fases van het spel.

Want daar zit volgens Kompany een belangrijk verschil. Kane en Olise zijn niet spelers die voorin wachten op hun moment. Ze leveren volgens de topcoach ook defensief werk, helpen mee in de opbouw en kunnen vanuit verschillende zones gevaar creëren.

Vooral Kane gebruikt Kompany als voorbeeld. De Engelse spits zakt geregeld uit het centrum om het spel te verbinden, verlegt het spel en zorgt er zo voor dat Bayern onder druk toch kan blijven voetballen. Zijn bijdrage gaat volgens Kompany daardoor veel verder dan zijn doelpuntenproductie.

Dat Kane überhaupt serieus wordt genoemd als kandidaat is uiteraard geen verrassing. De Engelsman kende opnieuw een uitzonderlijk seizoen en behoort tot de dertig genomineerden voor de Ballon d'Or. Bayern wijst zelf op zijn 36 Bundesliga-doelpunten en vijf assists.

Olise is meer dan een assistkoning

Ook Olise verdient volgens Kompany nadrukkelijk erkenning. De Fransman groeide vorig seizoen uit tot een van de belangrijkste creatieve wapens van Bayern. Hij was in de Bundesliga goed voor vijftien doelpunten en negentien assists en werd bovendien verkozen tot Bundesliga-speler van het seizoen. In de Champions League leverde hij acht assists af, eveneens een van de beste cijfers van het toernooi.

Zijn ontwikkeling is opvallend. Kompany noemde Olise eerder al "one of the best players in the world". Zijn argument is nu dat de Fransman niet alleen opvalt wanneer Bayern de bal heeft, maar ook bereid is om arbeid te leveren wanneer de tegenstander in balbezit komt.

Daarmee wil Kompany een bredere discussie openen rond de Ballon d'Or. De prijs gaat vaak naar de speler met de meest spectaculaire individuele cijfers of naar een ster van de ploeg die de Champions League wint. Kompany begrijpt dat criterium, maar vindt dat uitzonderlijke prestaties over een heel seizoen eveneens zwaar moeten wegen.

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