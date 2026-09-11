Kranen veranderen alles voor Cercle Brugge: A-kern verlaat Jan Breydel nog dit jaar

Cercle Brugge maakt zich op voor een opvallende verhuis. Nog voor de eerste echte bouwwerken aan het nieuwe stadion van Club Brugge beginnen, verlaat de A-kern van groen-zwart Jan Breydel. De werken aan het nieuwe oefencomplex op de Gulden Kamer schieten sneller op dan verwacht, schrijft Het Nieuwsblad, waardoor Cercle nog voor het einde van het jaar zijn nieuwe sportieve thuis kan betrekken.

Het is een symbolisch moment. Jan Breydel was decennialang de vaste uitvalsbasis van beide Brugse clubs, maar stilaan verandert de site ingrijpend. Club Brugge maakt zich klaar voor de bouw van zijn nieuwe stadion en heeft daarvoor ruimte nodig. Cercle maakt op zijn beurt de sprong naar een eigen, moderne trainingsomgeving.

De verhuis is bovendien meer dan een praktische beslissing. Zodra de bouwwerken op de Olympiasite op kruissnelheid komen, zal Jan Breydel een werfzone worden. Club Brugge plant vanaf dit najaar de voorbereidende werkzaamheden, zoals het bouwrijp maken van de site en het verleggen van nutsleidingen. De effectieve stadionbouw is voorzien vanaf begin 2027.

Geen plaats voor rust op een werf

Voor Cercle is het daarom logisch dat de A-kern niet langer op Jan Breydel blijft trainen. Een professionele voetbalploeg heeft rust en continuïteit nodig, terwijl de omgeving de komende jaren steeds meer zal veranderen in een bouwsite met werfverkeer en werkzaamheden.

Een eerder plan om bepaalde voorzieningen van Cercle tijdelijk te verplaatsen binnen de bestaande Olympiasite wordt daardoor overbodig. De oplossing ligt elders: de Gulden Kamer.

Daar wordt momenteel volop gebouwd aan het nieuwe trainingscentrum van Cercle. De ruwbouw en dakdichting zijn al afgerond en de focus ligt op de binnenafwerking en de aanleg van de terreinen. Volgens de huidige planning verhuist de administratie eind 2026 al naar de nieuwe site. Het volledige trainingscentrum moet in juni 2027 klaar zijn.





De sportieve verhuis van de A-kern kan dus sneller gebeuren dan aanvankelijk voorzien. De velden worden de komende maanden aangelegd en zouden tegen het einde van 2026 bespeelbaar moeten zijn. Daardoor hoeft Cercle niet te wachten tot het volledige complex helemaal afgewerkt is om zijn eerste ploeg weg te halen uit de toekomstige werfzone.

Club zet stadiondossier nu echt in beweging

De verhuis van Cercle is rechtstreeks verbonden met de volgende grote stap in het dossier van Club Brugge. Na meer dan twintig jaar wachten beschikt blauw-zwart sinds deze zomer over een definitieve en uitvoerbare vergunning voor het nieuwe stadion. De voorbereidende werken starten dit najaar, terwijl Club mikt op een opening in de zomer van 2029.

Het nieuwe Clubstadion moet plaats bieden aan 40.116 supporters en komt ten zuidwesten van het huidige Jan Breydelstadion. Tijdens de bouw blijft er voorlopig gewoon gevoetbald worden in Jan Breydel.

Voor Cercle betekent dat evenwel dat de dagelijkse werking al eerder moet veranderen. De eerste ploeg en de jeugd maken stap voor stap plaats, waardoor Jan Breydel tijdens de week steeds stiller zal worden.

Eén probleem opgelost, ander dossier wacht

Met de verhuis naar de Gulden Kamer haalt Cercle alvast één belangrijke onzekerheid uit zijn stadiondossier. De club beschikt straks over een moderne trainingsbasis en hoeft niet langer rekening te houden met de bouwwerken naast de eigen trainingsvelden.

Maar het grote vraagstuk blijft uiteraard bestaan: waar gaat Cercle uiteindelijk zijn eigen wedstrijden spelen?

CEO Klaas Reynaert werkt verder aan een oplossing voor het nieuwe stadion van groen-zwart. Cercle wil, net als Club, uiteindelijk over een eigen voetbaltempel beschikken. De ambitie blijft om tegen 2029 een structurele oplossing te hebben.