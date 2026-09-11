KV Mechelen krijgt dubbele opdoffer te verwerken: aanvallers acht maanden en tien weken out

KV Mechelen heeft een zware medische klap gekregen. Adeshina Ayodele, die afgelopen weekend voor het eerst dit seizoen aan een wedstrijd mocht beginnen, staat maanden aan de kant. De 20-jarige spits liep tegen Westerlo een zware knieblessure op.

Onderzoek heeft uitgewezen dat Ayodele zijn kruisband heeft gescheurd. De Nigeriaan zou daardoor ongeveer acht maanden buiten strijd zijn. Tegen Westerlo moest hij na amper een halfuur al geblesseerd naar de kant, waardoor zijn eerste basisplaats van het seizoen bijzonder zuur eindigde.

Ayodele kwam deze zomer over van Lille. De Franse club had hem in de zomer van 2024 naar Europa gehaald, maar bij KV Mechelen moest hij verder stappen zetten in zijn ontwikkeling. Malinwa legde hem vast met een contract tot juni 2029.

Eerste maanden abrupt onderbroken

Zijn start in Mechelen was nochtans veelbelovend. Ayodele kwam al vier keer in actie, waarvan drie keer als invaller. Tegen La Louvière maakte hij zijn eerste doelpunt voor KV Mechelen, terwijl hij tegen Standard ook al een assist afleverde.

Net op het moment dat hij voor het eerst vanaf de aftrap mocht beginnen, sloeg het noodlot toe. Met een verwachte afwezigheid van ongeveer acht maanden lijkt een groot deel van zijn seizoen nu voorbij.

Voor KV Mechelen betekent dat meteen een flinke streep door de rekening. Zeker omdat er ook op een andere aanvallende positie slecht nieuws kwam.



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Ook Vanrafelghem lang buiten strijd

Keano Vanrafelghem heeft eveneens een zware blessure opgelopen. De spits heeft zowel de binnenste als de buitenste ligamenten van zijn enkel gescheurd en zou ongeveer tien weken niet inzetbaar zijn.

Ook dat is een stevige tegenvaller. Vanrafelghem kwam dit seizoen drie keer in actie en stond vorige week tegen Westerlo nog de volledige negentig minuten op het veld.

KV Mechelen moet het de komende weken dus zonder twee aanvallende opties stellen. Vooral de blessure van Ayodele weegt zwaar, omdat de jonge spits pas aan zijn eerste maanden bij Malinwa bezig was en net meer speelminuten leek te krijgen.