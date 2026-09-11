Lukaku krijgt weinig minuten: Boeckx ziet scenario ontstaan waar Anderlecht-fans van dromen

Romelu Lukaku blijft voorlopig zoeken naar zijn plaats bij Fenerbahçe. Donderdagavond mocht de Rode Duivel opnieuw invallen in de Champions League tegen AS Roma, maar in het 1-1-gelijkspel kon hij het verschil niet maken.

Marc Degryse plaatst vraagtekens bij de huidige situatie van de spits. “Voorlopig niet”, antwoordt hij op de vraag of Fenerbahçe de juiste club is voor Lukaku. “Hij krijgt gewoon te weinig minuten. Maar dat zal niet zomaar zijn natuurlijk. De keren dat we hem gezien hebben, heeft hij ons ook niet kunnen overtuigen”, zei hij volgens Het Laatste Nieuws.

Volgens Degryse moet Lukaku als invaller meer impact maken. “Hij moet doen wat hij bij de Rode Duivels doet: scoren.” De komende interlandperiode kan daarom belangrijk worden voor de aanvaller, die bij Fenerbahçe voorlopig slechts mondjesmaat aan spelen toekomt.

Rode Duivels kunnen uitweg bieden

Degryse kijkt daarbij nadrukkelijk naar bondscoach Mark van Bommel. “Hij moet misschien op Van Bommel gaan rekenen. Er zijn nog twee matchen voor die vier Nations League-wedstrijden eraan komen. Hoe fit hij is, zal moeten blijken, maar ik denk dat hij die wedstrijden bij de Rode Duivels wel kan gebruiken.”

Lukaku tekende bij Fenerbahçe een contract voor één seizoen, met een optie op een extra jaar. Of die wordt gelicht, lijkt volgens Degryse allesbehalve zeker.

Anderlecht duikt opnieuw op

Frank Boeckx wijst vooral op het financiële plaatje. “Zijn looneisen gaan niet mals zijn bij Fenerbahçe. Als hij dan heel weinig speelt, gaan ze die optie niet lichten. Dan wordt het een dure affaire.”





Vedat Muriqi lijkt momenteel de voorkeur te krijgen in de spits. “Als hij blijft spelen en Lukaku telkens maar een kwartiertje krijgt, gaan ze die optie niet lichten en afscheid nemen”, aldus Boeckx.

Daarmee komt onvermijdelijk ook Anderlecht weer in beeld. Degryse merkt op dat sommige supporters misschien hopen dat Lukaku na één jaar alweer vertrekt. Boeckx gaat nog een stap verder: “Dan hoopt iedereen toch dat hij niet nog eens een jaar wacht en gewoon naar Anderlecht komt.”