Matteo Dams legt uit waarom hij voor een terugkeer naar België koos na jackpot in Saoedi-Arabië

Matteo Dams is na zijn avontuur in het Midden-Oosten opnieuw neergestreken in België en dat voelt duidelijk als thuiskomen. De verdediger is opgelucht dat hij weer dichter bij zijn familie en vrienden is, maar vooral enthousiast over zijn nieuwe uitdaging bij Club Brugge. Bij zijn aankomst maakte de 21-jarige meteen kennis met de professionele omgeving van Blauw-Zwart en hij heeft hoge verwachtingen van zijn terugkeer.

Na zijn avontuur in het Midden-Oosten is Matteo Dams opnieuw thuis in België. De verdediger is duidelijk opgelucht met zijn terugkeer en kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging bij Club Brugge.

"Ik ben blij en opgelucht. Ik ben opnieuw dichter bij mijn familie en vrienden", vertelde Dams. "Ik ken hier ook al enkele spelers, vooral jongens van de Belgische U21 zoals Jorne Spileers, Romeo Vermant en Hugo Siquet. Ik kende hen al en ze hadden me enkele dagen voor mijn komst zelfs gebeld. Ik ben echt heel blij dat ik terug ben."

Dams onder de indruk van Club Brugge

De jonge Belg kreeg bij zijn aankomst meteen een rondleiding in de infrastructuur van Blauw-Zwart. Daarbij werd hem ook uitgelegd hoe de club haar spelers begeleidt, zowel op als naast het veld.

"Ik heb de faciliteiten kunnen bekijken en ze hebben me uitgelegd hoe de club met spelers werkt. Alles is heel professioneel: op het veld, maar ook daarbuiten. De manier waarop ze spelers ondersteunen en met hen samenwerken, heeft indruk op me gemaakt."

Dams beseft ook dat hij bij een absolute topper in het Belgische voetbal is beland. Club Brugge zette zich de voorbije jaren niet alleen nadrukkelijk op de Belgische kaart, maar liet ook regelmatig van zich spreken in Europa.





"Het is gewoon een heel grote club", aldus Dams. "Voor mij is het de grootste van België. Ook in Europa presteren ze hier vaak sterk. Daarom was ik heel gelukkig dat ik deze kans kon grijpen."

PSV-duel krijgt extra lading

Dams wil zich nu zo snel mogelijk doorzetten bij Club Brugge. Op 4 november wacht er in de Champions League een opvallende affiche tegen PSV, de club waar hij eerder actief was.

"Dat is uiteraard een wedstrijd waar ik naar uitkijk. Het zal leuk zijn om mensen terug te zien die ik daar heb leren kennen. Maar ik wil vooral gewoon winnen. Of dat nu tegen PSV is of tegen eender welke andere ploeg, maakt voor mij eigenlijk geen verschil."