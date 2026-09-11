Michiel Jonckheere is duidelijk over dramatische start van KV Kortrijk

KV Kortrijk wacht nog altijd op zijn eerste punten van het seizoen. Na vijf speeldagen staat de teller op 0 op 15 en deelt het samen met OH Leuven de laatste plaats. Toch blijft coach Michiel Jonckheere geloven dat zijn ploeg beter verdient dan wat de rangschikking momenteel laat zien.

Volgens Jonckheere zat het Kortrijk de voorbije weken meer dan eens tegen. “Ik kan de wedstrijden opsommen waarin we meer verdienden, maar je kunt dat niet blijven zeggen als je nog op nul punten staat.” Hij verwijst onder meer naar de bal op de paal tegen Anderlecht en naar de verloren derby tegen Zulte Waregem.

In die partij domineerde Kortrijk volgens hem lange tijd. “Iedereen is het ermee eens dat we tot aan de rode kaart de partij domineerden”, gaat hij verder op de clubwebsite. Ook een tussenkomst van de scheidsrechter bij een voorzet blijft hem bij. “Hij gaf na afloop mee dat hij zelf ook niet tevreden was over zijn wedstrijd, maar daar bak je niets mee.”

Kleine fouten worden zwaar afgestraft

Jonckheere ziet vooral een ploeg die weinig marge heeft. “Wij hebben in die match één fout gemaakt en we hebben die cash betaald. Onze kansen waren groter, maar we hebben ze niet benut.”

Dat patroon wil Kortrijk zondag doorbreken op bezoek bij La Louvière. De Henegouwers verzamelden zelf pas één punt uit vijf wedstrijden, waardoor het duel onderaan de stand meteen extra belangrijk wordt.

Geen excuses voor kunstgras

Jonckheere verwacht een intensieve tegenstander. “Het is een team dat met veel intensiteit speelt en goed is in de omschakeling.” Ook het kunstgrasveld vraagt aanpassing, maar de coach wil zich daar niet achter verschuilen.





“Dat zal een aanpassing vergen, al zal ik dat niet als excuus gebruiken.” Over de mentale toestand van zijn groep is hij duidelijk positiever. “Die van ons is in ieder geval nog altijd goed. Iedereen gelooft er nog in.”

Voor Kortrijk wordt het nu vooral zaak om dat geloof eindelijk om te zetten in punten. Na vijf nederlagen op rij lijkt zondag in La Louvière een uitgelezen kans om de negatieve reeks te stoppen.