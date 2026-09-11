Mirisola vergelijkt trainingen van Genk en OHL en komt met opmerkelijk oordeel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Mirisola vergelijkt trainingen van Genk en OHL en komt met opmerkelijk oordeel
Foto: © photonews
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Robin Mirisola moet dit seizoen voor extra aanvallende dreiging zorgen bij OH Leuven. De jonge spits wordt door KRC Genk uitgeleend aan de Leuvenaars en heeft zijn keuze inmiddels duidelijk toegelicht. Vooral de intensiteit op training lijkt hem meteen te bevallen.

Mirisola koos naar eigen zeggen bewust voor OHL vanwege de omstandigheden waarin hij er kan werken. “Ik koos voor OH Leuven omwille van de faciliteiten en de omkadering. Er werd me verteld dat er hier hard gewerkt wordt op training en dat heb ik tijdens mijn eerste week meteen ervaren”, zei hij op de clubwebsite.

De spits merkt zelfs een duidelijk verschil met Genk. “De trainingsintensiteit ligt hoog, zelfs hoger dan bij KRC Genk, maar dat heb ik net graag.” Toch een opvallende uitspraak. Voor Mirisola is dat geen afknapper, integendeel. Hij ziet het als een omgeving waarin hij sneller stappen kan zetten en zich fysiek verder kan ontwikkelen.

Mirisola wil meteen rendement brengen

Zijn opdracht is tegelijk eenvoudig: scoren. “Als spits wil je doelpunten maken en dat is exact wat ik voor dit team wil doen”, zegt Mirisola. Toch wil hij zich niet beperken tot goals alleen. “Daarnaast wil ik me volledig inzetten, hard werken voor de ploeg en samen zoveel mogelijk punten pakken.” Dat laatste is momenteel extra belangrijk, want OH Leuven begon bijzonder moeizaam aan het seizoen.

OHL snakt naar eerste punten

Na vijf speeldagen staat OHL nog altijd op nul punten. Alleen KV Kortrijk verkeert in dezelfde situatie. De druk om snel te reageren neemt daardoor toe, al probeert Mirisola vooral vooruit te kijken. “Ik voel me zowel mentaal als fysiek klaar om er een mooi seizoen van te maken, ondanks de moeilijke start.”


Zaterdagavond krijgt OH Leuven een nieuwe kans om de negatieve reeks te doorbreken wanneer Cercle Brugge op bezoek komt. Voor Mirisola kan dat meteen een belangrijk moment worden om zich te tonen. De uitleenbeurt moet hem speelminuten en vertrouwen opleveren, terwijl OHL vooral hoopt dat zijn aanvallende kwaliteiten snel punten beginnen op te leveren.

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