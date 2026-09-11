Opnieuw twee talenten ineens die de Rode Duivels links laten liggen

De Belgische voetbalopleiding blijft opvallend veel talent afleveren dat uiteindelijk voor een andere nationale ploeg kiest. Ook bij Congo is die trend duidelijk zichtbaar. Bondscoach Sébastien Desabre heeft opnieuw een selectie samengesteld met heel wat spelers die een verleden hebben in de Jupiler Pro League. Met Stanis Idumbo en Noah Mbamba komen daar bovendien twee nieuwe namen bij die België nog had kunnen gebruiken.

Vooral de keuze van Idumbo springt in het oog. De 21-jarige aanvaller doorliep een deel van zijn opleiding bij Ajax en speelde daarna voor Sevilla, maar groeide ook op binnen de Belgische jeugdselecties. Hij kwam zeven keer uit voor de Belgische U21 en scoorde één keer. Nu kiest hij definitief voor de Democratische Republiek Congo.

Idumbo beleeft bovendien een uitstekende start van het seizoen. Bij AS Monaco werd hij meteen een belangrijke pion en hij stond al aan de aftrap tijdens de eerste vijf wedstrijden van het seizoen. Zijn prestaties leverden hem niet alleen een basisplaats op bij de Franse topclub, maar nu dus ook zijn eerste selectie voor de nationale ploeg van Congo.

Nog een bekende naam uit Belgische opleiding

Ook Noah Mbamba maakt de overstap. De middenvelder werd geboren in Brussel en kreeg zijn opleiding bij KRC Genk en Club Brugge. Vorig seizoen speelde hij nog voor FCV Dender, waarna hij naar FC Lorient trok.

Mbamba speelde voor België bij de U15, U19 en U21, maar een definitieve doorbraak bij de Rode Duivels bleef uit. Congo heeft hem nu wel binnengehaald. Daarmee ziet België opnieuw een speler met een stevige opleiding in eigen land een andere internationale keuze maken.

Het is geen toeval dat Congo steeds meer spelers met een Belgische achtergrond aantrekt. De selectie van Desabre bevat een lange lijst namen die de Belgische voetbalfan goed kent. Matthieu Epolo speelt bij Standard, Joris Kayembe bij Genk en ook Noah Sadiki, Ngal'ayel Mukau en Ezechiel Banzuzi hebben een verleden in de Jupiler Pro League. Daarnaast zijn Chancel Mbemba, Dylan Batubinsika, Edo Kayembe en Theo Bongonda ex-spelers uit de Belgische competitie.





Congo heeft nu ook meer aantrekkingskracht

Die evolutie krijgt extra gewicht door de prestaties van Congo op het WK. De Leopards bereikten in de zomer voor het eerst sinds 1974 opnieuw het wereldkampioenschap en overleefden ook de groepsfase. Uiteindelijk ging Congo in de achtste finales met 2-1 onderuit tegen Engeland.

Voor spelers met een dubbele nationaliteit is dat een belangrijk argument. Congo is niet langer alleen een nationale ploeg die talenten aanspreekt vanuit hun familiale roots. Desabre beschikt stilaan over een selectie met spelers uit grote Europese competities en kan hen bovendien een aantrekkelijk internationaal perspectief bieden.

De bondscoach lijkt daarbij bewust verder te kijken dan zijn bestaande kern. Idumbo is één van de nieuwe gezichten en ook Mbamba behoort tot de spelers die de Congolese selectie verder moeten verjongen. In de bredere plannen van Desabre worden nog meer spelers met een dubbele nationaliteit gevolgd.

Voor België is dat opnieuw een waarschuwing. De Rode Duivels hebben uiteraard meer kwaliteit voorhanden dan Congo en kunnen niet elke jonge speler meteen een plaats in de A-selectie beloven. Maar voor spelers die rond de Belgische U21 blijven hangen, wordt het internationale alternatief steeds interessanter. En Congo speelt die kaart duidelijk uit.