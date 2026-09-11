Simons trekt opvallende vergelijking tussen OHL en Cercle

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Simons trekt opvallende vergelijking tussen OHL en Cercle
Foto: © photonews
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OH Leuven blijft ondanks de moeilijke seizoensstart geloven in de gekozen aanpak. Trainer Timmy Simons ziet voldoende signalen dat zijn ploeg op de goede weg zit, ook al vertaalt dat zich voorlopig nog te weinig in punten en doelpunten.

Volgens Simons heeft zijn ploeg vooral tijd nodig om de ideeën volledig onder de knie te krijgen. “De weg die we aan het begin van het seizoen zijn ingeslagen, heeft tijd nodig, maar we zitten op het goede pad”, zegt hij op de clubwebsite.

De coach ziet vooral zonder bal al duidelijke vooruitgang. “In bepaalde zaken, zoals onze pressing, behoren we tot de beste van de competitie.” Toch weet Simons ook waar het nog beter moet. Voor doel ontbreekt het voorlopig aan scherpte en aan voldoende dreiging in de juiste zones.

Efficiëntie blijft het grootste werkpunt

“We moeten nog stappen zetten in onze loopacties voor doel en vooral efficiënter worden in de afwerking”, legt Simons uit. Dat moet de komende wedstrijden voor het verschil zorgen.

Zaterdag wacht met Cercle Brugge een tegenstander die volgens Simons met een gelijkaardig probleem kampt. Hij vindt dat beide ploegen beter voor de dag komen dan hun puntenaantal doet vermoeden. “Cercle is, net als OH Leuven, ondergewaardeerd als je naar het puntenaantal kijkt. Ook bij hen ontbreekt voorlopig vooral het eindproduct: de doelpunten vallen nog niet.”

Simons wil eindelijk de nul houden

Voor OHL wordt het duel met Cercle dus vooral een kans om op twee vlakken vooruitgang te tonen. Aanvallend moet de ploeg efficiënter worden, defensief mikt Simons op een eerste clean sheet van het seizoen.

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“Voor ons moet het een doel zijn om tegen Cercle onze eerste clean sheet van het seizoen te pakken en aan de andere kant zelf enkele goals mee te pikken.”

De boodschap van Simons is duidelijk: hij wil niet afwijken van de gekozen koers, maar wel meer rendement zien. Tegen Cercle moet dat eindelijk zichtbaar worden op het scorebord.

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