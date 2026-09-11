Van Club Brugge naar Arsenal: Christos Tzolis krijgt wel héél opvallende bijnamen

Christos Tzolis is nog maar enkele maanden speler van Arsenal, maar de voormalige aanvaller van Club Brugge lijkt zich nu al stevig te hebben genesteld in de kleedkamer. De Griek kreeg in Londen namelijk een opvallende verzameling bijnamen, zo onthulde hij tijdens een Q&A van Sky Sports.

En Arsenal is daarbij duidelijk niet zuinig geweest met de inspiratie. Tzolis blijkt ondertussen door verschillende ploegmaats en stafleden op de meest uiteenlopende manieren aangesproken te worden. "Ik heb hier veel bijnamen! Ze noemen me Leonidas, Tzatziki, Greek Salad, Mykonos, Santorini - ze noemen me echt van alles!", vertelde de winger met een glimlach.

Vooral één bijnaam zorgt voor de nodige verwarring. "Alleen Ben White noemt me Greek Salad", aldus Tzolis. De Engelse verdediger heeft blijkbaar zijn eigen manier gevonden om de Griekse nieuwkomer te verwelkomen.

Arsenal maakt van Tzolis een Griekse held

De bijnaam Leonidas heeft dan weer een iets duidelijkere oorsprong. Fitnesscoach Jose gebruikt de naam vanwege de beroemde Spartaanse koning Leonidas, die wereldwijd bekend werd door de film "300".

"Mijn fitnesscoach Jose noemt me zo omdat hij het voorbeeld van de 300 van Leonidas gebruikt. Hij heeft daar echt alles over gelezen", legde Tzolis uit.







De Griek kan er zelf alvast mee lachen. Tussen Mykonos, Santorini en Greek Salad lijkt Leonidas hem bovendien nog de meest heroïsche bijnaam. Het zegt tegelijk iets over hoe snel Tzolis zich heeft aangepast aan zijn nieuwe omgeving.

Ook op het veld meteen belangrijk

Die integratie blijft niet beperkt tot de kleedkamer. Tzolis maakte sinds zijn overstap van Club Brugge ook sportief een vliegende start bij Arsenal. In zijn eerste vijf officiële wedstrijden voor de Londense topclub verzamelde hij al vier assists.

Twee daarvan kwamen er in de Community Shield tegen Manchester City. Daarna was hij opnieuw beslissend tegen Chelsea en Napoli. Mikel Arteta lijkt de Griek dan ook snel vertrouwen te hebben gegeven.

Tzolis opereert voornamelijk vanaf de linkerflank en lijkt steeds nadrukkelijker deel uit te maken van de plannen van de Arsenal-coach. Voor Club Brugge is zijn snelle aanpassing in Engeland bovendien een mooie bevestiging van de ontwikkeling die hij in België doormaakte.