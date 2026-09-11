Van overbodig naar nieuwe kans in Ligue 1: Belgische doelman opvallend na transferdeadline getransfereerd

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Van overbodig naar nieuwe kans in Ligue 1: Belgische doelman opvallend na transferdeadline getransfereerd
Foto: © photonews
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Arnaud Bodart lijkt na een moeilijke periode bij Lille een onverwachte uitweg te hebben gevonden. De voormalige doelman van Standard trekt naar Le Havre, waar hij vrijdag zijn medische testen aflegt. Als die geen problemen opleveren, zet de 27-jarige Belg zijn handtekening onder een contract en krijgt hij opnieuw uitzicht op speelminuten in de Ligue 1.

Arnaud Bodart staat voor een opvallende transfer binnen Frankrijk. De voormalige doelman van Standard trekt normaal gezien naar Le Havre, waar hij vrijdagmiddag eerst zijn medische testen aflegt. Bij groen licht volgt daarna zijn contractondertekening.

De Belgische keeper was bij Lille naar het achterplan verdwenen na de komst van Orlando Gill. Bodart ging daarom op zoek naar meer speelminuten en lijkt die nu te kunnen vinden bij de club uit Normandië.

Le Havre haalt Bodart als medische joker

Le Havre mag Bodart aantrekken als medische joker. Franse clubs kunnen buiten de reguliere transferperiode nog een speler vastleggen wanneer een selectiegenoot langdurig uitgeschakeld is door een zware blessure.

Die situatie deed zich voor na het wegvallen van Lionel Mpasi. De Congolese doelman liep op 5 september tegen Brest een achillespeesruptuur op. Mpasi raakte geblesseerd nadat hij in de toegevoegde tijd nog een knappe redding had verricht op een lob van Joris Chotard.

Hij werd intussen succesvol geopereerd, maar zal een groot deel van het seizoen missen. Le Havre moest daardoor ingrijpen en kwam uit bij Bodart.

Concurrentiestrijd met Gauthier Gallon

Voor Bodart is de transfer een onverwachte uitweg na een moeilijke periode bij Lille. Bij Le Havre zal hij de concurrentie aangaan met Gauthier Gallon voor de plaats van eerste doelman.

De 27-jarige Belg maakte in juli 2025 de overstap naar Lille, na zijn passage bij Metz. Bij de Dogues kon hij zich echter nooit echt doorzetten. Hij kwam slechts vijf keer in actie en hield daarin één keer de nul.

Contract bij Lille loopt nog door

Bodart ligt bij Lille nog onder contract tot 30 juni 2027. Over de precieze formule van zijn overgang naar Le Havre is voorlopig nog niets bekend. De medische keuring van vrijdag moet normaal gezien wel de laatste hindernis vormen voor zijn nieuwe avontuur.

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