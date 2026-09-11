Verhaeghe haalt uit na vertrek van Bisiwu bij Club Brugge

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 27 reacties
Verhaeghe haalt uit na vertrek van Bisiwu bij Club Brugge
Foto: © photonews
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Het vertrek van Jesse Bisiwu bij Club Brugge blijft nazinderen. De 18-jarige winger trok deze zomer naar FC Barcelona, dat 8,5 miljoen euro betaalde. Bij Club Brugge had men hem liever langer gehouden, maar voorzitter Bart Verhaeghe maakt duidelijk dat er meer speelde dan alleen het sportieve verhaal.

Bisiwu gold al langer als een groot talent en liet zich na zijn transfer ook meteen zien in de voorbereiding bij Barcelona. Toch plaatst Verhaeghe vraagtekens bij de manier waarop sommige jonge spelers hun carrière uitstippelen. Bij Sporza haalt hij stevig uit naar het gebrek aan geduld dat volgens hem steeds vaker meespeelt.

“Sommige spelers zijn niet geduldig genoeg. En hun entourage is niet van het niveau dat wij graag hebben. Dan is het beter om een speler te laten gaan”, aldus Verhaeghe. Over Bisiwu zelf houdt hij nog een slag om de arm. “Ik hoop voor Jesse dat hij de A-kern van Barcelona haalt, maar we zullen nog zien of dat lukt.”

Club Brugge wil strenger worden

De transfer van Bisiwu lijkt bij Club Brugge ook gevolgen te hebben voor het jeugdbeleid. Verhaeghe kondigt aan dat de club in de toekomst selectiever wil omgaan met profcontracten voor jonge spelers.

“In de toekomst willen we voorzichtiger zijn aan welke jeugdspelers we profcontracten geven. Alles zal moeten kloppen”, zegt de voorzitter. Talent alleen zal dus niet langer volstaan.

Volgens Verhaeghe moeten jonge spelers ook op andere vlakken overtuigen. “Het draait niet alleen om voetbaltalent, maar ook om leergierigheid en intelligentie. Zit dat goed? Dan kan je nog een contract krijgen, anders niet meer.”

Bisiwu kiest voor Barcelona

Bisiwu koos uiteindelijk voor een snelle stap naar een Europese topclub. Club Brugge ontving daar een stevige transfersom voor, maar sportief betekende het wel het verlies van een speler die op termijn had kunnen doorbreken in de eerste ploeg.

Bij Barcelona moet nu blijken hoe snel hij de stap naar het hoogste niveau kan zetten. Voor Club Brugge lijkt het dossier intussen vooral een les voor de toekomst: jeugdspelers krijgen kansen, maar de club wil voortaan nog strenger beoordelen wie daar ook op langere termijn klaar voor is.

27 reacties
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