Vitor Bruno trekt opvallende conclusie na 7 op 15: "Enkel tegen hen verloren we verdiend"

Anderlecht is met zeven op vijftien niet overtuigend aan het seizoen begonnen en vooral aanvallend blijven de cijfers voorlopig mager. Paars-wit scoorde in vijf competitiewedstrijden amper drie keer, maar bij Vitor Bruno zorgt dat voorlopig niet voor onrust. De trainer vindt dat zijn ploeg voldoende kansen blijft creëren.

“Of ik me zorgen maak? Helemaal niet”, stelt Bruno bij Het Nieuwsblad. “Het belangrijkste is dat we mogelijkheden creëren en in de juiste positie blijven komen.” Volgens de Portugees zeggen de zeven punten bovendien niet alles over het spel dat Anderlecht tot dusver bracht.

Bruno wijst naar gemiste kansen

De coach vindt zelfs dat zijn ploeg op basis van de geleverde prestaties een veel hogere puntenoogst had verdiend. “We hadden dit seizoen op basis van de wedstrijden die we speelden al twaalf punten moeten hebben”, klinkt het.

Vooral de duels tegen SK Beveren en Genk haalt hij aan als voorbeelden. Op Beveren verloor Anderlecht met 1-0, ondanks een reeks kansen. “We hadden genoeg mogelijkheden om te winnen, maar hun keeper haalde er alles uit. Ik zag na de wedstrijd dat hij een tien op tien kreeg.”

Ook tegen Genk bleef Anderlecht steken op 0-0. Daar botste paars-wit volgens Bruno vooral op Lucca Brughmans. “Mister Lucca Brughmans, die voor 35 miljoen naar Liverpool ging, was de beste speler op het veld”, aldus de Anderlecht-coach.

Alleen tegen Union geen discussie

Over één wedstrijd maakt Bruno wel een uitzondering. Tegen Union SG ging Anderlecht met 3-0 onderuit en daar vond hij de nederlaag verdiend. Toch vindt hij dat ook die uitslag een vertekend beeld gaf. “Enkel tegen Union verloren we verdiend. Al was de score veel te hoog voor de wedstrijd die we speelden.”



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De cijfers blijven intussen wel staan. Na vijf speeldagen telt Anderlecht zeven punten en slechts drie doelpunten. Vrijdag krijgt paars-wit opnieuw een kans om daar verandering in te brengen, wanneer het op bezoek gaat bij KV Mechelen.

Voor Bruno verandert de aanpak voorlopig niet. Zolang Anderlecht kansen blijft creëren en regelmatig in scoringspositie komt, ziet hij geen reden om de alarmbel te luiden. Tegen KV Mechelen moet zijn ploeg die mogelijkheden nu alleen nog vaker omzetten in doelpunten.