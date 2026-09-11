Wat nu met Ait El Hadj? Union geeft duidelijk signaal na mislukte transfer

De transfer waarop Anouar Ait El Hadj deze zomer hoopte, kwam er uiteindelijk niet. De aanvallende middenvelder bleef bij Union Saint-Gilloise nadat een overgang naar Houston Dynamo op het laatste moment afsprong. Nu de transfermarkt in de meeste landen gesloten is, moet de 24-jarige opnieuw vooruitkijken in het Dudenpark. En David Hubert sluit hem alvast niet langer uit.

"Voor mij zijn de zaken duidelijk. De transfermarkt is ongeveer een week geleden gesloten. Wat had kunnen gebeuren, is gebeurd of beter gezegd: niet gebeurd", legde de Union-coach uit. "Ik heb 22 spelers tot mijn beschikking. Hij maakt daar deel van uit en ik maak mijn keuzes. Anouar is een speler van Union."

Dat is een duidelijke koerswijziging tegenover de voorbije weken. Ait El Hadj wilde vertrekken omdat hij elders meer perspectief zag, terwijl Union bereid was mee te werken aan een transfer. Een akkoord met Houston Dynamo kwam er ook, maar de deal sprong uiteindelijk af. De speler bleef daardoor met lege handen achter.

Nieuwe concurrentie voor Ait El Hadj

De situatie is voor Ait El Hadj evenwel niet zomaar dezelfde als voor de transferperikelen. Union versterkte zich deze zomer stevig en haalde onder meer Darius Olaru, Relebohile Mofokeng en Dylan Aquino. Daardoor is er meer concurrentie voor de offensieve posities.

"Er zijn natuurlijk andere spelers bijgekomen en er is meer concurrentie op zijn positie", erkent Hubert. Toch maakt de trainer duidelijk dat de deur niet dicht is. "Zolang hij voluit blijft trainen, maakt hij deel uit van de spelers die ik kan selecteren."

Dat betekent dat Ait El Hadj zich opnieuw in de ploeg zal moeten knokken. Hij kwam dit seizoen nog geen minuut in actie en werd bovendien niet opgenomen in de Europese spelerslijst van Union. De Brusselaars trokken met 23 spelers de Europa League League Phase in.



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Voor de middenvelder is er dus werk aan de winkel. Vorig seizoen was hij nog een belangrijke schakel. Nu moet hij eerst opnieuw het vertrouwen van Hubert winnen.

Januari wordt het volgende ijkpunt

Een nieuwe transfer lijkt op korte termijn niet meer aan de orde. "We zullen in januari zien of er iets gebeurt", aldus Hubert.

Tot dan krijgt Ait El Hadj de kans om zijn situatie zelf te veranderen. Als hij zich opnieuw in de selectie knokt, kan zijn verblijf in Brussel alsnog een onverwachte wending krijgen. Union heeft bovendien baat bij een extra creatieve optie, zeker met een seizoen waarin de club op meerdere fronten actief is.