Wat nu met de eigen Neerpede-boys na elf transfers? Anderlecht-top geeft meer uitleg

Elf nieuwe spelers kwamen deze zomer naar Anderlecht, maar Antoine Sibierski benadrukt dat de transfergolf niet betekent dat Neerpede naar de achtergrond verdwijnt. De nieuwe sportief directeur ziet de eigen opleiding als een van de fundamenten van zijn project. Alleen wil hij niet vervallen in een verhaal waarin jongeren automatisch moeten spelen omdat ze uit de academie komen.

"Toen de club mij voor deze rol haalde, moest ik ervoor zorgen dat de jongeren van Neerpede, van de academie, in de A-kern en in de eerste ploeg geïntegreerd worden. Dat is een deel van mijn opdracht."

Sibierski zegt zelfs dat hij daar nooit aan heeft getwijfeld. "Ik heb dat altijd gehad. Ik heb dat gevoel altijd gehad. Natuurlijk zijn de spelers van de academie belangrijk voor mij", geeft hij aan bij Mauve TV.

Maar vervolgens komt de nuance. Want voor Sibierski volstaat afkomst niet om een plaats in de eerste ploeg te verdienen. "Je moet ook een goede balans houden."

Dat is precies de reden waarom Anderlecht deze zomer niet uitsluitend op jonge talenten inzette. De club haalde ook spelers binnen die ervaring, maturiteit en concurrentiekracht moeten brengen.

"Ervaring en maturiteit brengen"

Sibierski verdedigt die keuze nadrukkelijk. Hij ziet ervaren spelers niet als blokkades voor Neerpede, maar als een noodzakelijke aanvulling. "Als je kijkt naar de spelers die we hebben aangetrokken, ligt hun gemiddelde leeftijd rond 25 jaar. Ik denk dat dat een goede leeftijd is om ervaring te brengen. Om maturiteit te brengen. Om competitiviteit te brengen."





Volgens hem moet die mix de hele groep beter maken. "Ik ben ervan overtuigd dat dit de groep zal verbeteren."

Sommige talenten hebben deze zomer al de stap naar de A-kern gezet. Sibierski wil hen kansen geven, maar tegelijkertijd moet de eerste ploeg competitief genoeg zijn om zijn ambities waar te maken.

Geen keuze tussen jeugd en ervaring

Daarmee probeert Sibierski een discussie te vermijden die bij Anderlecht snel terugkeert: moet de club vooral eigen jeugd kansen geven of moet ze ervaring kopen? Zijn antwoord is eigenlijk: beide. "De jongeren van de academie zijn belangrijk. Maar je moet een goede balans houden."

De nieuwe spelers moeten volgens hem niet alleen zelf presteren, maar ook een omgeving creëren waarin de jonge talenten zich kunnen ontwikkelen. Een ervaren speler kan een jonge ploegmaat helpen, zowel op training als tijdens wedstrijden.

Dat is ook waarom Sibierski zo vaak over een "groep" spreekt. Hij wil niet elf nieuwe spelers tegenover de Neerpede-talenten zetten. Hij wil verschillende profielen combineren. "De groep wordt gebouwd. Het is een moeilijke oefening om die zo juist mogelijk te maken."