🎥 Incidenten voor en na Beerschot-Lierse: vier arrestaties, twee gewonde agenten en bus vernield

De derby op het Kiel kreeg vrijdagavond een bijzonder wrange nasmaak. Rond de verplaatsing van de Lierse-aanhang ontstond heel wat commotie, met arrestaties, gewonden en stevige kritiek op het politieoptreden tot gevolg. De club vraagt nu volledige duidelijkheid.

Beerschot won vrijdagavond met 3-1 van Lierse in de Challenger Pro League, maar na afloop ging het amper nog over het voetbal. Rond de wedstrijd kwam het zowel voor als na de aftrap tot incidenten tussen een deel van de Lierse-aanhang en de politie. Daarbij werden ook arrestaties verricht en raakten twee agenten gewond.

De spanningen begonnen al voor de wedstrijd. De politie controleerde verschillende supportersbussen omdat er vermoedens waren dat er pyrotechnisch materiaal werd meegenomen. Eén bus, waarop volgens de politie een deel van de harde kern zat, werd als laatste gecontroleerd en arriveerde daardoor pas nadat de wedstrijd al begonnen was.

Politiewoordvoerder Wouter Bruyns legt bij Het Nieuwsblad uit dat de vertraging voor grote frustratie zorgde. “Ze waren al aan de late kant en liepen verder vertraging op, waardoor ze een deel van de eerste helft misten. Dat stuitte op veel ongenoegen.” Volgens de politie keerde een aantal supporters zich daarop tegen de aanwezige agenten en werd ook schade toegebracht aan de bus.

Politie vindt pyrotechnisch materiaal en bivakmutsen

Onder meer een spiegel zou zijn afgebroken en de deur van de bus werd geforceerd. De chauffeur was volgens Bruyns zwaar onder de indruk en kreeg nadien slachtofferhulp aangeboden. De politie benadrukt tegelijk dat de controles niet zonder resultaat bleven.

Incidents between ACAB and Lierse SK fans in the away sector in Antwerp where they faced Beerschot. pic.twitter.com/Az9WtdUpDv



— Ultrasbible (@Ultrasbible_) September 12, 2026

“Op de bus werden effectief pyrotechnisch materiaal en bivakmutsen aangetroffen”, aldus Bruyns. Tijdens de interventie werden verschillende processen-verbaal opgesteld en vier personen bestuurlijk gearresteerd wegens het verstoren van de openbare orde. De politie vermoedde bovendien dat enkele supporters onder invloed waren van drugs.

Ook na het laatste fluitsignaal liep het opnieuw mis. Een aantal supporters kwam in conflict met een securitymedewerker nadat die iemand had aangesproken die aan het wildplassen was. De politie kwam tussen om de security te beschermen, waarna volgens Bruyns “een kat-en-muisspel” ontstond.

Bij die incidenten liepen twee agenten verwondingen op. Het hele gebeuren kreeg nadien nog een extra staartje, omdat Lierse zelf met een stevig statement naar buiten kwam.

Lierse vraagt volledige debrief

De club zegt de beelden en getuigenissen over het optreden van de veiligheidsdiensten ernstig te nemen. Lierse benadrukt op zijn clubwebsite respect te hebben voor politiewerk, maar vindt tegelijk dat tegenover supporters proportioneel moet worden opgetreden.

De club verwijst daarbij expliciet naar het gebruik van pepperspray en geweld tegenover wat ze omschrijft als onschuldige supporters. Daarnaast betreurt Lierse dat een supportersbus pas 35 minuten na de aftrap het stadion kon binnenkomen. Daardoor kon een geplande sfeeractie niet doorgaan.

Lierse vraagt nu een volledige debrief van alle veiligheidsdiensten en wil eerst een objectief beeld krijgen van wat er precies is gebeurd. Supporters worden opgeroepen om beeldmateriaal en ander bewijsmateriaal aan de veiligheidsafdeling van de club te bezorgen.

Pas nadat alle informatie verzameld is, wil Lierse bekijken welke verdere stappen mogelijk zijn. Daarmee lijkt het dossier na de 3-1-nederlaag op het Kiel nog lang niet afgesloten.