🎥 Niet te geloven: Luis Vazquez (ex-Anderlecht) tekent in Engeland voor dé misser van het jaar

Luis Vazquez blijft zoeken naar zijn beste vorm in Engeland. Birmingham won zaterdag met 1-2 op het veld van Derby County, maar voor de voormalige spits van Anderlecht werd het opnieuw een frustrerende namiddag. Eén enorme misser sprong daarbij bijzonder hard in het oog.

Tijdens zijn uitleenbeurt aan Getafe vond Luis Vazquez opnieuw het plezier terug. De Argentijn voelde zich duidelijk beter in Spanje, met het goede weer, een trainer die vertrouwen in hem had en bovendien zijn taal sprak. Hij scoorde er drie keer in La Liga en had deze zomer graag opnieuw voor Getafe gespeeld.

Vazquez zoekt nog naar zijn plaats in Birmingham

Zijn sterke tweede seizoenshelft leverde Anderlecht uiteindelijk vooral financieel iets op. Paars-wit verkocht Vazquez voor 3,5 miljoen euro aan Birmingham, de hoogste bieder. Daardoor kon Anderlecht een groot deel van de transfersom recupereren die het drie jaar geleden zelf voor de spits betaalde.

Voor de club was het dus een prima zaak, voor Vazquez voorlopig iets minder. In Engeland heeft hij het moeilijker en sinds de start van het seizoen begon hij nog geen enkele van de zeven Championship-wedstrijden in de basis.

Enorme misser

Zaterdagmiddag mocht hij wel invallen tijdens de uitwedstrijd bij Derby County, waar Mohammed Fuseini in de basis stond. Vazquez kreeg het laatste halfuur en dacht even dat hij zijn eerste doelpunt voor Birmingham had gemaakt.

Na een bal die door de thuisdoelman werd gelost in de kleine rechthoek kreeg hij een uitgelezen kans, maar het liep anders dan gehoopt. De Argentijn tekende daarbij misschien wel voor de misser van het seizoen.





#BCFC striker Luis Vasquez with the worst miss you'll ever see in your life.



Harder to miss than score. pic.twitter.com/FPBEK4xlRY — Alex Linardos (@alex_linardos) September 12, 2026

Met niemand meer voor zich en op amper een meter van doel joeg hij de bal hoog de tribune in. Birmingham won uiteindelijk wel, maar voor het vertrouwen van Vazquez zal zo’n gemiste kans weinig goeds doen. De beelden gaan ondertussen de wereld rond.