🎥 Wereldgoal in de CPL: doelpunt van Lokeren doet alle monden openvallen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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🎥 Wereldgoal in de CPL: doelpunt van Lokeren doet alle monden openvallen
Foto: © photonews
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Lokeren heeft zaterdag stevig uitgehaald tegen de RSCA Futures, maar één doelpunt zal nog lang blijven hangen. Bij de 2-4 pakte Max Pau uit met een absolute wereldgoal. De middenvelder zag de Anderlecht-doelman ver voor zijn lijn staan en haalde van net over de middellijn verwoestend uit.

De bal vloog in één beweging richting doel en plofte binnen, tot verbazing van zowat iedereen op het veld. Het was niet alleen een technisch bijzonder knappe poging, maar ook een doelpunt dat de wedstrijd definitief in Lokerse richting duwde.

Tot dan hadden de RSCA Futures nog uitzicht op een comeback. Anderlecht was nochtans verschrikkelijk aan de wedstrijd begonnen, want al na een halve minuut viel de 0-1 via een eigen doelpunt van Kalonji. Palacios maakte er later 0-2 van.

Pau maakt alle hoop kapot

Engwanda-Ongena bracht de Futures kort voor rust nog terug tot 1-2. Na de pauze liep Lokeren opnieuw uit via Van Aerschot, maar N’dao maakte er snel 2-3 van.

Net toen Anderlecht opnieuw hoop kreeg, sloeg Pau toe. Zijn knal van net over de middellijn betekende de 2-4 en brak het resterende verzet van de thuisploeg.

Lokeren ging daarna gewoon door. Duku en Ola-Adebomi maakten er uiteindelijk nog 2-6 van. Door de zege klimt Lokeren naar de vierde plaats met negen punten. De RSCA Futures blijven helemaal onderaan met één punt, maar vooral dat ene moment van Pau zal nog lang worden herbekeken.

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