"Als ze bloed ruiken, zijn ze niet te stoppen": waarom elke JPL-ploeg moet opletten voor SK Beveren

Op de Freethiel is verliezen al bijna uit het woordenboek verdwenen. SK Beveren bouwde er een uitzonderlijke thuisreputatie op die ook na de promotie overeind blijft. Nieuwe coach Tim Bakens merkt hoe sterk dat leeft in de groep én bij de supporters.

SK Beveren heeft als promovendus zijn terugkeer naar de Jupiler Pro League voorlopig degelijk verteerd. De Waaslanders staan na enkele speeldagen op de achtste plaats met negen punten. Opvallend detail: al die punten werden in eigen huis gepakt. Dat sluit perfect aan bij een indrukwekkende reeks die al meer dan 500 dagen standhoudt.

Afgelopen seizoen bleef Beveren zelfs volledig ongeslagen in de Challenger Pro League en werd zo promotie afgedwongen. Die algemene reeks is intussen verdwenen, maar op de Freethiel blijft de ploeg bijzonder moeilijk te kloppen. Volgens Sieben Dewaele was het zaterdag exact 503 dagen geleden dat een tegenstander er nog eens wist te winnen.

Nieuwe trainer Tim Bakens maakt daar zelf nog maar een klein deel van uit. Hij kwam deze zomer na de promotie binnen als opvolger van Marink Reedijk, maar merkt wel meteen wat de thuisreeks met de groep doet.

Bakens ziet echte broederschap ontstaan

“Het gaat natuurlijk veel verder dan deze drie wedstrijden”, zegt Bakens bij Het Nieuwsblad. “Ik maak slechts zes weken deel uit van deze mooie reeks. Het is bijzonder dat je dit als groep voor elkaar krijgt.”

Volgens hem zit de kracht vooral in de manier waarop spelers elkaar helpen. “Met de steun van het publiek rapen ze de steken van elkaar op of nemen ze posities van elkaar over. Dat is een soort broederschap.”



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Bakens ziet bovendien een mentaliteit die perfect past bij de reputatie die Beveren thuis heeft opgebouwd. “De wil om die vuile meters voor elkaar te doen. De winnaarsmentaliteit is ongekend. Het zijn net roofdieren. Als ze bloed ruiken, zijn ze niet te stoppen.”

Die omschrijving lijkt veel te zeggen over hoe Beveren zijn thuiswedstrijden benadert. Tegenstanders krijgen op de Freethiel weinig ruimte om comfortabel in hun spel te komen en de ploeg haalt zichtbaar energie uit de steun van het publiek.

Dewaele voelt extra energie thuis

Ook Dewaele is onder de indruk van hoe lang de reeks intussen al loopt. “Het werd voor de match even aangehaald en dan besef je wel dat het heel lang geleden is.”

Van echte onoverwinnelijkheid wil hij niet spreken, maar het doet volgens hem wel iets met de ploeg. “Het geeft ons een extra boost, meer energie. Het is mooi dat we de fans iets kunnen teruggeven voor hun steun en dat we samen achteraf kunnen vieren.”

Voor Beveren is dat thuisgevoel ook bewust onderdeel van de identiteit. “Het is onze bedoeling om thuis een moeilijke ploeg te zijn. Het mag hier geen leuke match worden voor de tegenstanders. Het is nu aan ons om dat verder te zetten.”

Dat lukt voorlopig uitstekend. De negen punten die Beveren dit seizoen verzamelde, kwamen allemaal voor eigen publiek. Buitenhuis wacht nog een volgende stap. Volgende week trekt de promovendus naar KV Kortrijk, waar moet blijken of de ploeg ook weg van de Freethiel dezelfde winnaarsmentaliteit kan tonen.