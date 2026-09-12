Beerschot en Dender zetten titelambities kracht bij

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Beerschot en Dender zetten titelambities kracht bij
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In de Challenger Pro League stonden op vrijdagavond opnieuw twee duels op het programma waarbij titelpretendenten aan de aftrap kwamen. En zowel Dender als Beerschot hebben hun ambities nog eens kracht bijgezet met een knappe overwinning, zoveel is duidelijk.

Beerschot en Dender blijven voorlopig zij aan zij aan de top van de Challenger Pro League. Beide ploegen boekten vrijdagavond hun vierde overwinning in vijf wedstrijden en tellen zo 12 op 15. Dankzij een beter doelsaldo behoudt Beerschot de leidersplaats, met Dender meteen in het spoor.

Dender heeft zijn sterke seizoensstart verdergezet met een zakelijke zege op het veld van Jong Gent. In een gesloten wedstrijd, met weinig uitgespeelde kansen aan beide kanten, maakte één doelpunt het verschil.

Dender wint met kleinste verschil bij KAA Gent

Na de rust brak Kobe Cools de partij open. De verdediger scoorde in de 52e minuut en bezorgde Dender daarmee drie bijzonder waardevolle punten. De ploeg die vorig seizoen uit de Pro League degradeerde, blijft zo nadrukkelijk meedoen voor de bovenste plaatsen.

Beerschot kende tegen Lierse dan weer een droomstart. Al in de derde minuut stuurde Haraguchi ploegmaat Wright-Phillips diep. De Engelsman werkte de openingstreffer af en zette de Mannekes meteen op rozen.

Lierse vecht terug, Audoor beslist de wedstrijd

Tien minuten later werd de opdracht voor Lierse nog zwaarder. Wright-Phillips dwong een strafschop af na een fout van Dassy, waarna Plat vanop elf meter de 2-0 tegen de netten trapte. De bezoekers hielden na de dubbele achterstand stand tot aan de rust en kwamen met meer overtuiging uit de kleedkamer.

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Net voor het uur ging Plat in de fout tegen El Touile in het eigen strafschopgebied. Stanic benutte de penalty en bracht Lierse opnieuw in de wedstrijd. Beerschot kreeg vervolgens de kans om de partij definitief te beslissen, maar Vula kopte tegen de lat.

Lierse bleef op zoek gaan naar de gelijkmaker, tot Audoor de thuisploeg alsnog zekerheid gaf met de 3-1. Beerschot staat na vijf speeldagen dus aan de leiding op doelsaldo, al blijft Dender met evenveel punten vlakbij. Lierse blijft na de nederlaag steken op vijf punten. 

 Speeldag 5
11/09 20:00 K Beerschot VA K Beerschot VA 3-1 Lierse SK Lierse SK
D'Margio Wright-Philips 3' 1-0
Brian Plat (pen) 14' 2-0
2-1 58' Alexandre Stanic (pen)
Sem Audoor 77' 3-1
11/09 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
0-1 52' Kobe Cools
12/09 16:00 RSCA Futures RSCA Futures 2-6 KSC Lokeren KSC Lokeren
0-1 1' Noah Kalonji
0-2 35' Jordi Palacios
Nunzio Engwanda 45+1' 1-2
1-3 56' Sam Van Aerschot
Pape Aliya N'dao 64' 2-3
2-4 75' Maxime Pau
2-5 88' Modeste Duku
2-6 90+3' Ademola Ola-Adebomi
12/09 16:00 Seraing Seraing 1-2 Sporting Hasselt Sporting Hasselt
0-1 12'
Amine Messoussa 28' 1-1
1-2 68' Mehdi Bounou
12/09 20:00 Virton Virton 3-0 Jong Genk Jong Genk
Ehsan Kari 54' 1-0
Marks Inchaud 90' 2-0
13/09 16:00 Luik FC Luik FC ...-... Club Brugge NXT Club Brugge NXT
13/09 19:15 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen ...-... Eupen Eupen

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KAA Gent KAA Gent 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
RSCA Futures RSCA Futures 2-6 KSC Lokeren KSC Lokeren
Seraing Seraing 1-2 Sporting Hasselt Sporting Hasselt
Virton Virton 3-0 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 16:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 19:15 Eupen Eupen

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