Cercle ziet twee spelers naderen, maar één comeback laat nog lang op zich wachten

Cercle Brugge heeft vlak voor de verplaatsing naar OH Leuven een nieuwe medische update gegeven. De Vereniging zag Hannes Van Der Bruggen en Kader Ouattara al terugkeren, maar vier andere spelers werken nog aan hun herstel.

Vooral bij Joel Ndala wacht nog een lange weg. De 20-jarige flankaanvaller, die deze zomer overkwam van Manchester City, werd afgelopen week geopereerd aan een aanslepend knieprobleem. De ingreep verliep volgens Cercle succesvol, maar Ndala staat nu voor een langdurige revalidatie. Wanneer hij opnieuw inzetbaar zal zijn, is voorlopig niet duidelijk.

Er is gelukkig ook beter nieuws vanuit de ziekenboeg. Charles Herrmann heeft na zijn spierblessure groen licht gekregen van de medische staf en trainde deze week opnieuw mee met de groep.

Herrmann en Manneh dicht bij terugkeer

De 20-jarige Duitser kwam in februari over van Borussia Mönchengladbach, maar speelde voorlopig slechts vier wedstrijden voor Cercle. Zijn terugkeer geeft de sportieve staf binnenkort opnieuw een extra aanvallende optie.

Ook Abdoulie Manneh nadert zijn comeback. De huurling van Mjällby heeft nog geen officiële minuut voor de Vereniging gespeeld, maar zijn opbouw verloopt volgens Cercle goed. Hij staat op het punt opnieuw bij de groep aan te sluiten.

Tayo Adaramola bevindt zich iets vroeger in zijn hersteltraject. De flankverdediger is opnieuw begonnen met individuele trainingen op het veld en wordt in de loop van volgende maand terug verwacht.



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Adaramola nog enkele weken aan de kant

Adaramola kwam deze zomer naar Cercle en maakte al kort zijn opwachting. Tegen Club Brugge speelde hij een klein halfuur, maar daarna hield een blessure hem uit de ploeg. Zijn terugkeer laat dus nog even op zich wachten.

Intussen kan Cercle de punten goed gebruiken. De Vereniging staat met twee punten op de veertiende plaats en trekt zaterdagavond naar OH Leuven. De thuisploeg zal dan strijden voor zijn eerste punten van het seizoen. Daar hoopt groen-zwart niet alleen sportief een stap vooruit te zetten, maar ook stilaan opnieuw over meer opties in de kern te beschikken.