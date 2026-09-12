CPL: Lokeren draait RSCA Futures door de gehaktmolen in match met 8 doelpunten, ook Hasselt doet goede zaak

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Sporting Hasselt en Lokeren hebben zaterdagmiddag goede zaken gedaan in de Challenger Pro League. Hasselt pakte drie punten op het veld van Seraing, terwijl Lokeren stevig uithaalde tegen de RSCA Futures. Voor de beloften van Anderlecht werd het opnieuw een bijzonder pijnlijke namiddag.

Hasselt begon uitstekend in Seraing. Na twaalf minuten zorgde Ngoyi al voor de 0-1, maar de thuisploeg herstelde zich nog voor het halfuur. Messoussa bracht Seraing opnieuw langszij, waardoor beide ploegen met 1-1 gingen rusten.

Na de pauze trok Hasselt het duel alsnog naar zich toe. In de 68ste minuut maakte Bounou er 1-2 van. Seraing probeerde nog te reageren, maar tien minuten voor tijd werd de opdracht nog moeilijker nadat Namri rood kreeg.

Hasselt klimt verder op

Door de overwinning komt Sporting Hasselt op negen punten uit vijf wedstrijden. Dat levert voorlopig de vijfde plaats op. Voor Seraing blijft de situatie veel moeilijker. De Luikenaars staan veertiende en hebben na vijf speeldagen amper één punt verzameld.

In Brussel vielen nog veel meer doelpunten. De RSCA Futures kwamen al na een halve minuut op achterstand door een eigen doelpunt van Kalonji. Palacios verdubbelde de voorsprong van Lokeren na 35 minuten, maar Engwanda-Ongena zorgde kort voor rust nog voor hoop met de 1-2.

Lokeren loopt helemaal weg

Na de pauze ging het echter snel fout voor Anderlecht. Van Aerschot maakte kort voor het uur de 1-3. N’dao bracht de Futures niet veel later opnieuw dichterbij met de 2-3, maar daarna nam Lokeren de wedstrijd volledig over.



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Pau, Duku en Ola-Adebomi zorgden uiteindelijk voor een zware 2-6-eindstand. Daardoor springt Lokeren naar de vierde plaats met negen punten. Zo kunnen de Waaslanders in ieder geval van een geslaagde seizoensstart spreken.

Voor de RSCA Futures blijft de start bijzonder moeizaam. De beloftenploeg van Anderlecht staat laatste met slechts één punt en slikte tegen Lokeren opnieuw zes doelpunten. Zowel Lokeren als Hasselt bevestigde zo zaterdagmiddag zijn sterke positie in de subtop van het klassement.