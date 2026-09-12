De Condé spreekt rake taal richting Club Brugge na hetze rond Adedeji-Sternberg

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 23 reacties
De Condé spreekt rake taal richting Club Brugge na hetze rond Adedeji-Sternberg
Foto: © photonews
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Het was een van de heetste dossiers van deze zomermercato op een bepaald moment: de mogelijke overstap van Noah Adedeji-Sternberg van KRC Genk naar Club Brugge. De Limburgers hielden voet bij stuk en nu heeft Dimitri De Condé zich uitgelaten over de zaak. "Dat was naïef van Club Brugge", klinkt het onder meer.

Club Brugge hield het dossier van Noah Adedeji-Sternberg nadrukkelijk open deze zomer. Blauw-zwart geloofde erin een akkoord met KRC Genk te kunnen vinden en wilde er de 21-jarige winger heel graag bij hebben.

Die zag een overstap naar Club Brugge zelf wel zitten, maar KRC Genk had geen trek om hem zomaar te laten verkassen. En dus werd het en harde strijd, die uiteindelijk op een sisser uitdraaide voor de Bruggelingen: de speler bleef in Genk.

Relatie met Genk kwam onder druk te staan

Toen Genk ontdekte dat Club achter zijn rug met de speler had gesproken, reageerde de Limburgse club bijzonder scherp. Adedeji-Sternberg werd tijdelijk naar de B-kern verwezen, waardoor het dossier meteen veel gevoeliger werd dan een gewone transferonderhandeling.

Intussen is de aanvaller opnieuw aangesloten bij de A-kern. Genk beschikte over een sterke onderhandelingspositie. Adedeji-Sternberg verlengde vorige zomer nog zijn contract en ligt tot juni 2028 vast. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op vier miljoen euro, maar Genk nam daar geen genoegen mee en wilde veel meer.

Club Brugge viste achter het net in de zaak

Adedeji-Sternberg heeft ondanks zijn jonge leeftijd al behoorlijk wat ervaring in de Belgische competitie. Hij kwam al meer dan 70 keer in actie voor de eerste ploeg van Racing Genk. Daarin scoorde hij zes keer en gaf hij evenveel assists. 

"Club Brugge heeft dat dossier verkeerd ingeschat. Als Club denkt dat het één van onze toptalenten voor 6 miljoen euro kan oppikken, dan is dat naïef. Zo'n bod maakt de marktwaarde van spelers kapot en brengt ook de speler zelf in een mentaal lastige positie", aldus De Condé nu daarover in Het Laatste Nieuws.

"Als ik weet dat een bepaalde spits tien miljoen euro kost en intern krijg ik te horen dat ik vijf miljoen euro budget heb, dan begin ik er gewoon niet aan. Ook om het hoofd van die speler niet onnodig zot te maken", aldus de sterke man van KRC Genk.

23 reacties
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