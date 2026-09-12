De grote terugkeer van Bertaccini? Bruno spreekt!

De grote terugkeer van Bertaccini? Bruno spreekt!
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Adriano Bertaccini lijkt de voorbije weken, zonder zelf te spelen, opnieuw terrein te winnen bij RSC Anderlecht. Coach Vitor Bruno houdt de deur voor de voormalige STVV-aanvaller alvast minder nadrukkelijk dicht dan voor Mario Stroeykens.

Die laatste kreeg na de transferperiode nog stevige kritiek van sportief directeur Antoine Sibierski. In zijn uitgebreide interview verwees Sibierski onder meer naar de houding van Stroeykens, die volgens hem op dat vlak stappen moet zetten.

Bertaccini heeft een ander profiel binnen de groep

Bij Bertaccini lag dat dit seizoen nooit echt anders. Zijn emotionele reacties aan het einde van vorig seizoen, toen Besnik Hasi nog aan het roer stond, vielen niet overal in goede aarde. Vitor Bruno gaf echter al snel aan dat hij net die gedrevenheid bij de aanvaller kon smaken.

Dat Bertaccini voorlopig uit beeld verdween, had dan ook vooral sportieve redenen. Anderlecht zocht in de zomer naar een oplossing voor de spits, maar nu duidelijk is dat hij in Brussel blijft, lijkt een terugkeer in de selectie opnieuw mogelijk. Zeker wanneer Bruno extra opties nodig heeft.

Vitor Bruno noemt Bertaccini spontaan

Na de overtuigende prestatie van Tawfik Bentayeb op vrijdag koos Vitor Bruno er op zijn persconferentie opnieuw voor om de groep centraal te zetten. De Portugese trainer omschreef Bentayeb als een echte spits voor in de zestien, maar wees er meteen op dat ook Mihajlo Cvetkovic die rol kan invullen. “En Adriano Bertaccini ook”, voegde hij eraan toe.

Dat Bruno de naam van Bertaccini spontaan liet vallen, is opvallend. De aanvaller kwam dit seizoen amper ter sprake. Toch is die verwijzing logisch nu Anderlecht geregeld in een 4-4-2-opstelling speelt, zoals vrijdag Achter de Kazerne. In dat systeem moeten alle posities dubbel bezet zijn.

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Paars-wit beschikt momenteel met Sikan, Cvetkovic, Bentayeb en Bertaccini over vier centrumspitsen. In een druk programma kan die brede bezetting nog van pas komen.

Doelpunteninstinct heeft Bertaccini al bewezen

Bertaccini bewees bij STVV dat hij doelpunten kan maken. Twee seizoenen geleden trof hij er 21 keer in 36 wedstrijden, vaak naast een tweede aanvaller. Zijn profiel lijkt daardoor ook goed te passen binnen een systeem met twee spitsen.

Ook vorig seizoen bleef zijn rendement niet onopgemerkt, ondanks een moeilijke campagne waarin hij op verschillende posities werd uitgespeeld. Bertaccini vond negen keer de weg naar doel.

De blessure van Biancone, weliswaar op een volledig andere positie, onderstreepte recent nog hoe snel de opties binnen een kern kunnen slinken. Met een reeks wedstrijden in het vooruitzicht kan Vitor Bruno Bertaccini geleidelijk opnieuw bij de A-kern halen. Eerst als doublure, maar mogelijk met meer perspectief wanneer Anderlecht in een 4-4-2 blijft aantreden.

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