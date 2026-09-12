Domper voor KRC Genk: verdediger weken buiten strijd

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Domper voor KRC Genk: verdediger weken buiten strijd
Foto: © photonews
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KRC Genk staat zondag voor een stevige test tegen KAA Gent. De Buffalo’s begonnen foutloos aan het seizoen met vijftien op vijftien en trekken als enige ploeg met een perfect rapport naar Limburg. Genk zelf verzamelde acht punten en wil de kloof met de leider verkleinen.

Trainer Jess Thorup ziet ondanks het puntenverschil voldoende redenen voor vertrouwen. “Ik voel dat we aan iets aan het bouwen zijn. De spelers begrijpen steeds beter hoe we willen voetballen”, zegt hij volgens de clubwebsite. Ook de trainingen stemmen hem tevreden. “Ze pushen elkaar en moeten op de toppen van hun tenen lopen. Dat is wat je als coach wil zien in een topclub.”

Concurrentie moet Genk sterker maken

Voor de vele nieuwkomers komt er volgens Thorup veel informatie tegelijk op hen af. Genk probeert dat proces te versnellen met tactische beelden en duidelijke principes. “Ze willen zich allemaal tonen. Uiteindelijk kijk ik iedere week opnieuw naar de prestaties en naar wat een speler kan toevoegen.”

Thorup maakt daarbij duidelijk dat reputatie weinig telt. “Bij een topclub moet je elke dag bewijzen dat je verdient om in het weekend te spelen.”

Kevin Amaro lijkt dat snel begrepen te hebben. De rechtsachter kwam in beeld als vervanger van Zakaria El Ouahdi, die naar Hamburger SV vertrok, en maakte meteen indruk. “Kevin heeft me positief verrast. Ik had verwacht dat hij fysiek nog wat achterstand zou hebben, maar hij heeft zich meteen negentig minuten gesmeten.” Aanvallend ziet Thorup nog groeimarge, maar zijn eerste indruk is positief.

Ook Adedeji-Sternberg grijpt zijn kans

Noah Adedeji-Sternberg krijgt eveneens steeds meer vertrouwen. Na een sterke thuiswedstrijd mocht hij ook op Anderlecht starten. “Iedere speler weet ondertussen dat prestaties bepalen wie er speelt”, benadrukt Thorup.

Toch was er deze week ook slecht nieuws. Yaimar Medina liep een hamstringblessure op en zal enkele weken niet inzetbaar zijn. Genk moet het zondag dus zonder hem doen tegen een Gent dat voorlopig geen steek liet vallen. Voor Thorup wordt het tegelijk een nieuwe test van hoe ver zijn ploeg al staat in het proces dat hij duidelijk voor ogen heeft.

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