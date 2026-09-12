Een invalbeurt om u tegen te zeggen: Diego Moreira redt AC Milan met twee parels in amper twee minuten

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Een invalbeurt om u tegen te zeggen: Diego Moreira redt AC Milan met twee parels in amper twee minuten
Foto: © photonews
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AC Milan heeft zaterdagavond een punt gepakt op bezoek bij Lazio, maar de grote blikvanger was Diego Moreira. De Rode Duivel begon op de bank, kwam na de rust tussen de lijnen en sleepte met twee prachtige doelpunten alsnog een 2-2-gelijkspel uit de brand.

Milan begon bijzonder slecht aan de wedstrijd. Al na tien minuten opende Cancellieri de score voor Lazio. De thuisploeg hield daarna de controle en sloeg kort voor rust opnieuw toe. Noslin maakte er 2-0 van en stuurde Milan met een dubbele achterstand richting kleedkamer.

Coach Ruben Amorim besloot na de pauze in te grijpen. Onder meer Moreira werd ingebracht en die wissel veranderde de wedstrijd volledig. De Belgische aanvaller had amper tijd nodig om zich nadrukkelijk te tonen.

Moreira kantelt wedstrijd bijna alleen

In de 65ste minuut bracht Moreira Milan opnieuw in de wedstrijd. Na een actie in het strafschopgebied kreeg hij de bal voor zijn voeten en knalde hij met een harde volley van dichtbij binnen.

Nog geen twee minuten later was het opnieuw raak. Dit keer kreeg Moreira ruimte op de rand van het strafschopgebied en haalde hij zelf uit. Zijn schot verdween opnieuw tegen de netten en plots stond het 2-2.

Voor Milan was het daarna zaak om de wedstrijd volledig te doen kantelen, maar een derde doelpunt kwam er niet meer. Lazio hield stand en beide ploegen moesten zich tevredenstellen met een punt.

Sterke beurt richting Benfica

Moreira zal met zijn invalbeurt in ieder geval punten hebben gescoord bij Amorim. Twee doelpunten in enkele minuten tijd, allebei bovendien van uitstekende kwaliteit, maken zijn optreden moeilijk te negeren. Koni De Winter begon aan de wedstrijd in de basis en maakte zo de volledige ommekeer van dichtbij mee.

Milan staat na het gelijkspel voorlopig vierde in de Serie A met acht punten. Lazio blijft leider met tien punten. Voor Milan wacht woensdag al de volgende opdracht, wanneer Benfica op bezoek komt in de Europa League. Moreira heeft zich met zijn invalbeurt alvast stevig in de kijker gespeeld richting dat duel.

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