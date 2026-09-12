Eerste competitie gaat experimenteren met 'zwarte kaart' (maar die is niet voor spelers)

Een gele kaart voor een speler, een rode kaart voor een uitsluiting. Maar in Roemenië komt daar voortaan een opvallende derde kaart bij. De voetbalbond gaat experimenteren met een zwarte kaart die niet voor spelers bestemd is, maar voor toeschouwers.

De maatregel wordt ingevoerd bij jeugdwedstrijden van Onder-7 tot en met Onder-16. De Roemeense voetbalbond wil daarmee vooral het gedrag van ouders en andere supporters langs de lijn aanpakken. De redenering is duidelijk: kinderen mogen niet de dupe worden van de druk, frustraties en ambities van volwassenen.

Zwarte kaart betekent einde wedstrijd

De zwarte kaart heeft bovendien zware gevolgen. Wanneer een scheidsrechter ze toont, wordt de wedstrijd definitief stilgelegd vanwege wangedrag langs de kant. Het is dus geen symbolische waarschuwing, maar een laatste middel met een directe sportieve consequentie. Een zware uitweg dus als het misloopt.

Een scheidsrechter kan de kaart echter niet zomaar bovenhalen. Eerst moeten de coaches worden aangesproken. Zij krijgen de opdracht om hun supporters tot de orde te roepen. Wanneer dat geen effect heeft, wordt de wedstrijd tien minuten stilgelegd.

Tijdens die onderbreking volgt een tweede poging om de situatie te normaliseren. Blijft het wangedrag daarna aanhouden, dan mag de scheidsrechter de zwarte kaart tonen en is het duel afgelopen.

"Kinderen mogen geen slachtoffer worden"

De Roemeense bond wil daarmee vooral paal en perk stellen aan agressief gedrag en buitensporige coaching vanaf de zijlijn. Ouders die zich tijdens jeugdwedstrijden verliezen in het resultaat of hun frustraties afreageren, kunnen zo rechtstreeks de wedstrijd van hun eigen kind beëindigen.





Volgens de bond kan dergelijk gedrag immers niet alleen het wedstrijdverloop beïnvloeden, maar ook gevolgen hebben voor de kinderen zelf en voor het volledige team.

Roemenië kiest met de zwarte kaart voor een opvallend experiment. Of de maatregel ook effectief leidt tot rustiger gedrag langs de lijn, moet de komende maanden blijken. Eén ding staat alvast vast: ouders die zich niet kunnen gedragen, riskeren voortaan zelf een rode lijn te overschrijden.