Het Genkse goud: "Een kwaliteitslabel" vs "Absurd bedrag"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Het Genkse goud: "Een kwaliteitslabel" vs "Absurd bedrag"
Foto: © photonews
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Dé transfer van deze zomer was misschien wel die van Lucca Brughmans naar Liverpool, voor liefst 35 miljoen euro. Heel wat analisten hebben zich ondertussen ook al uitgelaten over die toptransfer. Want het is en blijft natuurlijk wel héél veel geld.

Frank Boeckx opende begin deze week de debatten over Brughmans in de HLN Voetbalpodcast: "Brughmans was de man van de match in Anderlecht – Genk misschien wel. Dat zegt ook wel iets over de kansen. Hij maakte twee fenomenale reddingen: die kopbal, omdat er nog een bots in zat en hij tegenvoets gepakt werd. En in de tweede helft in die situatie met Maamar: dat was goed blijven kijken en een goede voetreflex. Is hij 35 miljoen euro waard? Toch 33", kon er een lachje af.

"Ik schrok wel van die prijs. Na vijftien wedstrijden bij Genk, met toch wel wat twijfeldoelpunten tegen … Het potentieel is er zeker, maar hij heeft nog niet echt bewezen 35 miljoen euro waard te zijn. De opleiding is natuurlijk belangrijk."

35 miljoen euro is een absurd bedrag

"Genk heeft dat begrepen en beseft ook dat doelmannen geld opleveren en dat is Genk. Ze hebben een fantastische jeugdopleiding, maar ze scouten ook over het hele land en ze leveren producten af. Het is de jeugdopleiding waar ook Thibaut Courtois groot is geworden."

Chef Sport Niels Poissonnier merkte op dat 35 miljoen euro een absurd bedrag is, maar dat Genk wel een kwaliteitslabel is qua doelmannen. Collega-doelman Hendrik Van Crombrugge wilde in 90 Minutes geen al te stoute uitspraken doen: "Het is te vroeg om te grote uitspraken te doen, daar doe je hem ook geen plezier mee."

Zotte bedragen worden betaald

"Het zijn zotte bedragen die betaald zijn. Het verbaast met niet dat het geen impact heeft op zijn manier van zijn. Er is nog veel werk aan zijn voetenwerk en zijn uittrappen, maar hij is daar heel eerlijk in. Hij is achttien jaar en er is nog veel marge. Het is ook een zaak om ze snel te kopen, anders worden ze onbetaalbaar."

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Jacky Mathijssen reageerde ook bij FC Limburg: "Die ene redding van Brughmans tegen Anderlecht was echt fantastisch, daar is iedereen het over eens. Of dat nu maakt dat het hele pakket Brughmans klaar is en die 35 miljoen euro vertegenwoordigd? Dat moet nog blijken. Hij beseft zelf ook dat er nog heel veel werk is en hij was de verdiende man van de match tegen Anderlecht."

En ook Dimitri De Condé was duidelijk in Het Laatste Nieuws: hij zag het niet aankomen. "Het is een megadeal. Ik wist dat hij op de radar stond van de topclubs. Dat hij al eens op bezoek was geweest bij Real Madrid. En dat hij één van de jongens was waar we op een bepaald moment een mooi bedrag voor wilden krijgen, om als club te overleven. Maar dat het zó snel zou gaan... En voor dát bedrag... Dat had ik totaal niet zien aankomen."

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