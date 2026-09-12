Johan Boskamp is keihard voor Thibaut Courtois

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Johan Boskamp is keihard voor Thibaut Courtois
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Thibaut Courtois zal de Nations League-campagne met de Rode Duivels overslaan, maar wil daarna opnieuw beschikbaar zijn voor de EK-kwalificatiewedstrijden. Die keuze blijft voor stevige reacties zorgen. Johan Boskamp begrijpt ze niet en zou als bondscoach zelfs een verregaande beslissing nemen.

“Hij moet zelf weten wat hij doet, maar ik vind het niet kunnen”, zegt Boskamp bij Het Nieuwsblad. “Als ik bondscoach was, dan riep ik hem helemaal niet meer op.”

Volgens Boskamp is het probleem niet dat Courtois fysiek wat gas wil terugnemen, maar wel dat hij zelf lijkt te bepalen welke interlands hij wel en niet speelt. “Hij is nog altijd de beste keeper die we hebben en speelde deze week weer een wereldpartij. Maar als hij zijn wedstrijden met de nationale ploeg mag uitkiezen, waarom zou de rest dat dan niet mogen?”

Boskamp vindt precedent gevaarlijk

Daar wringt het voor hem. “Ik vind het gewoon niet correct. En dan druk ik me nog netjes uit.” Voor Boskamp mag Courtois dus niet meer privileges krijgen dan andere internationals, hoe belangrijk hij sportief ook blijft.

Philippe Albert liet eerder verstaan dat bondscoach Mark van Bommel had moeten proberen Courtois te overtuigen. Volgens Boskamp ligt dat genuanceerder. “Als dat niet lukt, wat moet je dan? Je kan een speler ook niet dwingen.”

Hij haalt daarbij het voorbeeld van Johan Cruijff aan, die in 1978 ook niet meeging naar het WK in Argentinië ondanks pogingen om hem alsnog te overtuigen.

Hoop op nieuwe generatie keepers

Boskamp kijkt daarom liever vooruit naar de jonge doelmannen die zich nu kunnen tonen. Senne Lammens, Mike Penders en Lucca Brughmans noemt hij nadrukkelijk als kandidaten.

Vooral Brughmans maakte recent indruk op hem. “Wat een fantastische save deed die laatste tegen Anderlecht. Hij leek wel Gordon Banks!”

Voor Van Bommel wordt de komende Nations League dus meer dan alleen een reeks interlands. Zonder Courtois krijgt hij meteen de kans om te ontdekken welke doelman zich kan opwerpen als geloofwaardig alternatief richting de volgende kwalificatiecampagne.

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