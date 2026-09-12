Kevin De Bruyne weigert terugkeer naar verleden: "Wat verwachten jullie van mij?"

Kevin De Bruyne wil van geen comebackverhaal weten. De Belgische spelmaker beseft dat hij op zijn 35ste niet meer dezelfde voetballer is als tijdens zijn absolute topjaren bij Manchester City. In Napels groeit ondertussen wel de vraag of de huidige versie van De Bruyne goed genoeg is om Napoli opnieuw naar de top te loodsen.

Na zijn sterke jaren in Engeland werd van de Rode Duivel bij zijn overstap naar Italië meteen veel verwacht. Napoli haalde De Bruyne niet alleen binnen voor zijn ervaring op het allerhoogste niveau, maar ook voor de momenten waarop hij met één pass een wedstrijd kan openbreken. Alleen bleek zijn eerste seizoen in Italië een pak ingewikkelder.

Geen klik met Conte

Een zware hamstringblessure uit oktober 2025 gooide roet in het eten. De Bruyne stond vier maanden aan de kant en vond vervolgens nooit echt een goede technische verstandhouding met Antonio Conte. De twee leken niet bepaald op dezelfde golflengte te zitten.

Na het vertrek van Conte liet De Bruyne weinig aan duidelijkheid te wensen over. "Ik ben blij dat hij weg is. Ik heb nooit op mijn positie gespeeld", liet hij eerder optekenen.

Dat is belangrijk om de Belgische middenvelder in Napels te begrijpen. De Bruyne heeft niet alleen moeten herstellen van een zware blessure, hij moest zich ook aanpassen aan een ploeg en competitie waarin zijn rol anders wordt ingevuld dan bij Manchester City.

Een andere De Bruyne

De speler die Napoli vandaag heeft, is simpelweg niet meer de speler die jarenlang de Premier League domineerde. Dat hoeft ook geen probleem te zijn. De Bruyne is 35 en heeft na enkele moeilijke seizoenen niet meer de explosiviteit waarmee hij vroeger tegenstanders aan flarden speelde.





Zijn kwaliteiten zijn er echter nog altijd. Tegen Sporting CP was dat bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar: De Bruyne leverde twee assists af voor Rasmus Højlund, die twee keer scoorde. Zijn versnelling mag dan minder spectaculair zijn, zijn inzicht en passing blijven van wereldklasse.

Ook tegen Arsenal kwam dat naar voren. De Rode Duivel speelde de volledige wedstrijd en liet slechts sporadisch zijn klasse zien. Maar telkens wanneer hij zich met de aanval bemoeide, werd Napoli gevaarlijker.

Dat is meteen de paradox voor Napoli. De Bruyne hoeft geen Manchester City-versie uit 2019 of 2020 meer te worden. Maar als hij de ploeg naar een hoger niveau moet tillen, zal hij wel vaker dan af en toe zijn stempel moeten drukken.

Allegri geeft hem wat Conte niet gaf

Max Allegri lijkt alvast beter te begrijpen hoe hij met zijn Belgische vedette moet omgaan. Waar Conte De Bruyne niet altijd op zijn favoriete positie gebruikte, krijgt hij bij Allegri opnieuw een belangrijke rol als aanvallende middenvelder.

"Met Allegri gaat alles goed. Er is een goede klik met de ploeg", vertelde De Bruyne zelf. "We willen iets groots opbouwen."

Dat is misschien wel de belangrijkste evolutie voor Napoli. De club moet niet wachten op "de oude De Bruyne", want die komt niet meer terug. De uitdaging bestaat erin om het maximale uit de huidige versie te halen.

De Belgische ster heeft zelf ook geen behoefte aan medelijden of eindeloze vergelijkingen met het verleden. "Iedereen verwacht altijd de beslissende actie van mij, maar ik ben 35 jaar en kom uit twee of drie moeilijke seizoenen. Ik heb ook een zware blessure gehad."

De boodschap is duidelijk: dit is de nieuwe Kevin De Bruyne. Napoli zal de komende weken moeten uitwijzen of die versie goed genoeg is om de club opnieuw naar de top te brengen.