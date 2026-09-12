Leko beseft het, Boskamp is zeer streng voor Club: "Weggespeeld, begint zich te wreken"

Club Brugge neemt het op zondagmiddag in eigen huis op tegen Royal Antwerp FC en gaat daarin op zoek naar een nieuwe driepunter. Er is na de nederlaag tegen Aston Villa werk aan de winkel, want te veel punten verliezen is uit den boze in een systeem zonder play-offs.

Club Brugge verloor enkele weken geleden op bezoek bij KAA Gent, maar verder is het rapport in de eigen competitie voorlopig perfect. Niet dat het voetbal zeer flitsend was, niet dat coach Ivan Leko altijd even tevreden was.

Maar de punten zijn wel binnen. Twaalf op vijftien, daarmee sta je ook tussen de mensen. En de rest van het werk kan nu beginnen. "We weten nu met welke kern we het moeten doen, want de transferperiode is afgelopen", aldus Ivan Leko op zijn persconferentie in aanloop naar de clash met Royal Antwerp FC.

Ivan Leko beseft dat er werkpunten zijn bij dit Club Brugge

De coach beseft dat er goede dingen zijn, maar ook nog veel werkpunten. En dat er de komende tijd dus nog heel wat zal moeten gaan gebeuren om écht klaar te zijn voor de titelstrijd. "We kunnen nu gaan bouwen", vatte hij het treffend samen in Het Nieuwsblad.

"Jullie mogen niet vergeten dat we vijf basisspelers moeten vervangen: Mignolet, Stankovic, Onyedika, Tzolis en Ordonez. Dat waren topspelers in België", verwees hij naar drie uitgaande transfers, het stoppen van de doelman en de blessure van zijn centrale verdediger.

Ivan Leko mist heel wat spelers na de transferperiode

Dat scheelt een slok op de borrel en dus is het nu opnieuw bouwen en werken aan een complete kern. Toch lijkt de oefenmeester van Club Brugge er wel nog vertrouwen in te hebben dat het goed kan komen de komende weken of maanden.



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Net zoals tegen Cercle Brugge en na de nederlaag tegen KAA Gent hamerde hij er nog eens op dat er hard gewerkt zal moeten worden. Enkel met die ingesteldheid en mentaliteit zal het dit seizoen lukken. En daar is hij stellig van overtuigd.

Alle hens aan dek tegen Antwerp en de komende weken? Hard werken is de boodschap

De coach van Club Brugge is nu eenmaal gewoon om met harde werkers te spelen en hij beseft maar al te goed dat je er met een lief, frivool team alleen nooit zal komen. En dus is het afwachten wat dat tegen Antwerp om te beginnen zal geven.

Johan Boskamp is ondertussen in Het Belang van Limburg streng voor Club Brugge. Hij zag dat zij - net als Feyenoord - in de Champions League een moeilijke avond hadden en er niet aan te pas kwamen tegen Aston Villa. "Barcelona was een klasse of drie te sterk. Europees komen we een stapje tekort. Dat is geen schande. Voor Club Brugge geldt hetzelfde."

"Ze werden in het eerste halfuur toch weggespeeld. Ach, dat soort ploegen zijn gewoon een maatje te groot voor onze Nederlandse en Belgische cluppies. Ze zijn gewoon te rijk. Zelfs hun bankzitters zijn 70 miljoen waard. Daar kunnen wij niet tegenop", beseft hij.

Volgens Boskamp is het duidelijk dat het vertrek van Tzolis, Onyedika en Stankovic zich begint te wreken bij Club Brugge. De druk zit zo wel op de ketel: "Ik denk dat ze nog wat geduld moeten hebben. Alleen kunnen ze nu niet meer rekenen op de play-offs om hun achterstand goed te maken."