Live. Transfernieuws 12/9: Bodart krijgt dan plots toch nog een kans

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Live. Transfernieuws 12/9: Bodart krijgt dan plots toch nog een kans
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

OFFICIEEL: Cercle Brugge ziet speler alsnog vertrekken

Cercle Brugge heeft tijdelijk afscheid genomen van Heriberto Jurado. De 21-jarige Mexicaan wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan Puebla, dat uitkomt op het hoogste niveau in Mexico. Voor Jurado betekent het een terugkeer naar zijn thuisland na anderhalf jaar in België. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Sam De Grand spreekt over snelle terugkeer naar Lommel

Het was misschien wel de meest opvallende transfer van de afgelopen zomermercato. Sam De Grand ruilde Lommel in voor Alkmaar. De 21-jarige linksachter ging voor AZ Alkmaar spelen, maar dat was geen lang leven beschoren.

Ondanks een transferdeal van om en bij het anderhalf miljoen euro kwam hij een dikke maand later alweer terug naar Lommel, zij het op een uitleenbeurt. "Ik zie AZ nog altijd als een prima keuze voor mijn verdere ontwikkeling. Naar het einde van de transferperiode had ik het op mentaal vlak wel moeilijk met de onzekerheid of ik zou uitgeleend worden of niet", aldus De Grand daarover in Het Belang van Limburg.

Aernout Van Lindt

Arnaud Bodart krijgt dan toch nog zijn transfer

Arnaud Bodart lijkt alsnog een oplossing te hebben gevonden voor zijn uitzichtloze situatie bij LOSC Lille. Hij zou aan de slag kunnen gaan bij het Franse Le Havre. Opmerkelijk, want de transferdeadline is ondertussen toch al voorbij. 

Er is echter volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri alsnog een mogelijkheid om toch nog te vertrekken bij Lille en de overstap te maken naar Le Havre. Op die manier zou Bodart natuurlijk ook meteen meer speelminuten kunnen genereren. De 28-jarige ex-doelman van Standard is daar naarstig naar op zoek. Bodart zou er uitgespeeld worden als 'medische joker', zo klinkt het. Zijn medische testen moeten wel nog worden afgelegd.

Aernout Van Lindt

Theater in Turkije: Kartal blijft dan toch

Stevig staaltje theater in Turkije. Trainer Ismail Kartal had donderdag nog zijn afscheid aangekondigd bij zijn team Fenerbahçe. Daardoor leek het er ook meteen op dat Dirk Kuijt zijn plaats minstens voor eventjes zou gaan overnemen.

De ex-coach van Beerschot stond al klaar om zijn eerste training te leiden, tot ... Ismail Kartal terugkwam. Nog geen 24 uur na zijn aangekondigd afscheid keerde hij terug naar zijn Turkse club. Dat hebben diverse Turkse media bekend gemaakt en de club is inmiddels ook met een officieel statement naar buiten gekomen in de zaak. De spanning zal echter ongetwijfeld blijven ...

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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