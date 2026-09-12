Colin Coosemans roept verzachtende omstandigheden in bij Anderlecht

Het is begrijpelijk dat Colin Coosemans na drie clean sheets op rij een tevreden man is. Anderlecht is echter nog lang geen geoliede machine. De doelman roept verzachtende omstandigheden in. Door de combinatie met de Europese matchen spreekt het niet voor zich om al die nieuwkomers in te passen. Geduld is het codewoord.

"We hebben een goede eerste helft gespeeld. Net voor rust maakten we terecht een doelpunt", zei Coosemans na de overwinning in Mechelen. Na de pauze liep het echter allesbehalve vlot. "Neen, maar goed, zij kwamen ook sterk uit de kleedkamers. Ze gingen iets opportunistischer spelen en dropten lange ballen. Het was weinig academisch, maar het ging gewoon om de punten."

Coosemans meent dat Anderlecht in de eerste helft liet zien dat het daar wel op gebrand was. "Dit is altijd een zeer moeilijke verplaatsing. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen. In zo’n drukke tijden is het gewoon belangrijk dat je de drie punten neemt." Het kan alleen maar helpen om nog meer een hecht team te vormen, want dat is met die vele nieuwkomers niet vanzelfsprekend.

RSCA-nieuwkomers zouden makkelijker in te passen zijn met meer trainingen

"Het is toch wel aanpassen, zeker in een week waar je niet veel trainingen hebt", geeft het sluitstuk van RSCA toe. "Idealiter zou je een volle week training hebben, zodat je op elkaar ingespeeld geraakt en elkaar beter leert kennen. Door het drukke schema kunnen we er eigenlijk niet zo heel veel aan werken op training. Dat zal misschien wat tijd nodig hebben, maar ze doen wel allemaal hard hun best om zich zo snel mogelijk te integreren en belangrijk te zijn."

Voorlopig moet de wisselvalligheid in het spel en de resultaten erbij genomen worden. "Wij zijn groeiende. Bij momenten brengen we bij goed voetbal en bij momenten ligt de kwaliteit iets lager. Dan ben je wel blij als je de drie punten pakt nadat je geen negentig minuten goed voetbal brengt. Liever dat dan dat je goed voetbal brengt en de boot ingaat."

Coosemans verzekert dat Anderlecht weet waar het naartoe werkt

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Dat laatste scenario heeft Anderlecht Achter de Kazerne vermeden, ook al hing de gelijkmaker in de slotfase wel een paar keer in de lucht. "Ze hebben op het einde nog volop gepusht. Als één doelpunt volstaat en je houdt de clean sheet, zijn het simpelweg drie punten", ligt Coosemans ook niet wakker van het scoringsprobleem dat er lijkt te zijn. "Binnenskamers weten we naar wat we aan het toewerken zijn", verzekert hij.