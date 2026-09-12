Met een opvallende aanwezige: dit is de selectie van Club Brugge voor Antwerp

Club Brugge heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de competitiewedstrijd tegen Antwerp. Daarbij valt vooral de afwezigheid van Kyriani Sabbe op, al was die verwacht. De flankverdediger liep eerder deze week een blessure op en zal enkele weken niet inzetbaar zijn. Hans Vanaken zit ondanks zijn fysieke zorgen wél bij de groep.

Vanaken moest tegen Aston Villa in de Champions League vroegtijdig naar de kant met hamstringproblemen. Daardoor is het onzeker of hij tijdig fit zou raken voor het duel met Antwerp. Ivan Leko heeft zijn aanvoerder uiteindelijk wel opgenomen in de wedstrijdselectie, al zal pas later duidelijk worden of hij ook daadwerkelijk kan starten.

Sabbe ontbreekt zoals verwacht. Hij liep tegen Aston Villa een blessure aan de adductoren op en zal voorlopig moeten toekijken. Zijn afwezigheid zorgt meteen voor een wijziging in de defensieve opties van Club Brugge.

Dams opnieuw bij de selectie

In vergelijking met de Europese selectie tegen Aston Villa zijn er een aantal verschuivingen. Matteo Dams behoort dit keer opnieuw tot de groep en geeft Leko een extra mogelijkheid achterin. Ook Tian Nai Koren wordt toegevoegd aan de selectie.

Lynnt Audoor en Wisdom Mike, die eerder deze week nog deel uitmaakten van de Champions League-selectie, zijn er tegen Antwerp niet bij. Daardoor reist Club Brugge met 22 spelers af naar de volgende competitiewedstrijd.

Voor het overige houdt Leko grotendeels vast aan dezelfde namen. Yann Sommer en Nordin Jackers zijn de eerste doelmannen en ook Vanden Driessche is mee, terwijl onder meer Brandon Mechele, Joaquin Seys, Hanbeom Lee, Hugo Siquet en Jorne Spileers achterin beschikbaar zijn.



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Vanaken voorlopig gewoon mee

Op het middenveld zitten naast Vanaken ook Freddie Potts, Hugo Vetlesen, Cheveyo Tsawa en Félix Lemaréchal in de kern. Vooraan kan Club Brugge rekenen op Nicolò Tresoldi, Carlos Forbs, Jan Virgili, Romeo Vermant, Mamadou Diakhon en Andrej Vasovic.

De grootste aandacht zal richting de aftrap vooral naar Vanaken gaan. Zijn aanwezigheid in de selectie is alvast positief nieuws, maar na zijn wissel tegen Aston Villa blijft het afwachten hoeveel minuten Leko hem wil of kan geven. Sabbe is er in ieder geval niet bij en begint aan een herstelperiode van enkele weken.

De volledige selectie van Club Brugge